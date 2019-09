Por la polilla de la vid, asistirán a 1400 productores con feromonas

Por ley la Nación tiene que entregar los recursos para que los productores vitivinícolas combatan la Lobesia botrana, más conocida como polilla de la vid. Pero por cuarto año consecutivo la administración macrista no envió los fondos, por lo que desde la provincia tuvieron que salir a asistir a los productores para que no se vean afectados los viñedos. Lo hará a través de una campaña con la que llegarán a 1400 viñateros.

La Pollilla de la vid ingresó hace algunos años al país desde Chile y en Mendoza no se hizo un control a tiempo por lo que se vio afectada el 70 por ciento de la producción el año pasado. Mientras que en San Juan el número fue notablemente menor porque hubo un plan de prevención que funcionó bien y no por ende no hubo plaga descontrolada. Por este motivo y ante la falta de respuesta de Nación, el gobierno provincial tuvo que colocar los fondos y crear la Campaña de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana 2019-2020.

MIRÁ TAMBIÉN Empujado por la demanda global, el dólar subió 13 centavos a $58,15

En la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos fueron entregados en la tarde de este lunes los primeros insumos a los productores que constan en difusores de confusión sexual que son las feromonas e insecticidas. Para asistir a los productores que presentan inconvenientes el Gobierno dispuso de 180 millones de pesos con los que adquirió 3,5 millones de feromonas, encarará aplicaciones áreas con insecticida para 20.000 hectáreas y terrestres para 15.000 hectáreas.

“Llegamos a los productores de acuerdo a la peligrosidad que tengan de tener la plaga de la Lobesia botrana. Esto es totalmente de gratuito y son entre 300 y 350 feromonas que se colocan por hectárea”, explicó el ministro de la Producción y Desarrollo Económico Andrés Díaz Cano, que agregó que “es un trabajo duro en el que tienen que involucrarse los productores, porque sino es en vano que invirtamos dinero si no lo hacen. Es que ellos tienen que colocar las feromonas y tener el control para ver si necesitan fumigación terrestre”.

MIRÁ TAMBIÉN Renovarán el programa Precios Cuidados

Por su parte, Francisco García de la Asociación Civil Productores del Este Sanjuanino explicó que “es un buen impacto y gran ayuda que nos da el Gobierno. Nosotros nos tenemos que obligar y obligar al vecino que ponga los insecticidas porque no sirve si yo curo pero mi vecino no”. En la asociación que preside García nuclea a 37 productores y entre todos hacen un número de 300 hectáreas de vid.

Desde la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, su titular Juan José Ramos dijo que “si a la plaga no la combatimos nos quedamos sin viñedos, sin producción. El que no tiene uva de mesa no puede exportar ni vender en el mercado interno y las pérdidas en uva para bodegas son importantes. La Lobesia nos espantaría toda la posibilidad de poder comercializar toda la uva en fresco. Estuvimos reunidos con Etchevehre (ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) y la mesa vitivinícola, le pedimos los recursos del año pasado que ni siquiera los dieron por ley y por suerte para este año el Gobierno provincial dispuso poner el dinero para los insumos”.

MIRÁ TAMBIÉN A pesar de la quita del IVA, los alimentos subieron un 10%

Para acompañar la campaña, el ministerio explicó que los productores tienen a disposición el préstamo de tractores, dos pulverizadoras de 400 litros, una pulverizadora de 2.000 litros, cuatro moto-mochilas y dos termo-nebulizadores. Además, disponen de la asistencia de 15 cuadrillas fitosanitarias y un grupo de profesionales técnicos especialistas en el control de la plaga al servicio del productor para realizar trabajos de extensión a campo.