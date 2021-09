La derrota en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en Iglesia generó un cisma político que llamó la atención porque en las últimas elecciones los ciudadanos le daban el voto al Frente de Todos. Esto llevó a que surgieran las internas entre los máximos referentes bloquistas como lo es el intendente Jorge Espejo y el actual diputado, Mauro Marinero. Ante esto es que ambos líderes del partido de la estrella en el distrito tuvieran un llamado de parte del presidente partidario, Luis Rueda, para que se reúnan junto al resto de las figuras para encolumnarse en la campaña de las Generales en noviembre.

El dato lo confirmó el propio jefe comunal, Jorge Espejo, a DIARIO HUARPE al expresar que “Rueda quiere que nos reunamos todos los bloquistas del departamento, incluido Marinero, para dejar de lado las diferencias y acordemos trabajar todos juntos en las elecciones Generales”.

El Intendente no dudó en apuntarle a Mauro Marinero ya que afirmó que “al diputado no lo he visto mucho trabajar en la campaña antes de las PASO. Pero bueno, yo no puedo criticarlo por haber tomado esa decisión”, dejando en claro que los roces aún están presentes en la relación de las cabezas bloquistas de Iglesia.

La disconformidad, según Espejo, el iglesiano lo transmitió con no ir a votar o hacerlo en blanco y por eso confía en revertir la diferencia con una campaña que refleje la gestión llevada a cabo en estos años.

A la hora de ensayar una explicación que de la pauta de la derrota por cinco puntos del Frente de Todos contra Juntos por el Cambio, Marinero expresó que “no supimos publicitar mejor lo que hemos hecho que es ordenar económicamente e institucionalmente todo lo que encontramos en muy mal estado. Además se demoraron un poco algunas obras importantes que están muy avanzadas y no supimos enfocar estos resultados para que los iglesianos lo tengan en cuenta a la hora de votar”.

Otro de los puntos que para el Intendente fue fundamental a la hora del voto del vecino es que “llegamos con expectativas muy altas y no logramos cumplir con todo lo que nos pautamos en un departamento que mucho tiempo fue muy relegado y con una gran falta de servicios públicos esenciales”.