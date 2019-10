Por primera vez, Biden pidió someter a Trump a juicio político

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precandidato presidencial demócrata estadounidense Joe Biden dijo hoy por primera vez que el presidente Donald Trump debe ser sometido a juicio político por haber abusado de su poder para favorecer su reelección y haber "traicionado" a la nación. Trump respondió calificando a Biden de "patético" y volviendo a despotricar contra la investigación de juicio político abierta por el Congreso por haber pedido a su par de Ucrania que investigara al precandidato demócrata y su familia por corrupción. Luego de semanas de evasivas sobre el tema, Biden hizo sus comentarios durante un mordaz discurso de 25 minutos en el estado de New Hamphire que pareció prefigurar una postura más agresiva del ex vicepresidente respecto de la investigación contra Trump. "Para preservar nuestra constitución, nuestra democracia, nuestra integridad básica, debería ser sometido a juicio político", dijo Biden sobre Trump, sumando su voz a la de otros precandidatos demócratas que reclaman el impeachment del mandatario. Trump "está agujereando la Constitución" por haber pedido a otro país que perjudicara a uno de sus potenciales rivales electorales en 2020 y por no querer colaborar con el Congreso en la investigación de juicio político, agregó Biden. El discurso en Rochester llegó horas después de que el presidente republicano pusiera en marcha una serie de esfuerzos para torpedear la investigación antes de que se acelere. En una carta de ocho páginas firmada por el abogado de la Casa Blanca, su gobierno anunció ayer que no cooperará con la investigación, que lleva adelante la oposición demócrata de la Cámara de Representantes, por considerarla "ilegítima". Los demócratas respondieron acusando a Trump de obstrucción. "Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente Trump", dijo hoy el líder del bloque demócrata en la cámara baja, Steny Hoyer, citado por CNN. Antes de que Biden terminara su discurso en New Hampshire, el mandatario dijo por Twitter que era "tan patético" ver a su potencial adversario electoral del año próximo pidiendo su impeachment. En los últimos días, Trump apeló a Twitter para bombardear al público con teorías conspirativas sobre un "Estado profundo" secreto que lo quiere derribar y sobre una oposición demócrata dispuesta a echar mano a cualquier cosa para frustrar su reelección. La pesquisa del Congreso gira en torno a una llamada telefónica de julio pasado en la que Trump pidió al presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, investigar a Biden y su hijo Hunter, que trabajó de 2014 hasta este año en una compañía de gas ucraniana. Una transcripción de la conversación fue hecha pública por la Casa Blanca el mes pasado luego de que un informante de los servicios secretos elevara una denuncia sobre la llamada. Sin evidencia, Trump insiste en que Biden usó su cargo de vicepresidente para proteger a su hijo de investigaciones de corrupción al presionar a Ucrania para que destituyera a su fiscal general Viktor Shokin, durante el segundo mandato del presidente Barack Obama. Funcionarios ucranianos, entre ellos el sucesor de Shokin, han puesto en entredicho las afirmaciones de Trump. La semana pasada, el presidente llamó en público a China -no en privado, como en su conversación con Zelenski- a investigar actividades empresariales de Hunter Biden. Las leyes estadounidenses prohíben solicitar o aceptar ayuda para ganar elecciones. "Este es un presidente que ha decidido que la nación no tiene las herramientas, el poder, la voluntad política" de castigar el mal comportamiento, dijo Biden, enumerando luego una serie de acciones de Trump que según su visión merecen un juicio político. "No solo no está poniendo a prueba, se está riendo de nosotros", señaló.