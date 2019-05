Por primera vez, la Nasa enviará una mujer a la luna

El jefe de la NASA presentó el calendario del programa Artemisa, que llevará a los astronautas a la luna nuevamente. Se trata de Jim Bridenstine quien confirmó que Artemisa 1 sería una misión no tripulada alrededor de la Luna, planeada para 2020. Artemisa 2 será una misión alrededor de la Luna con astronautas a bordo, "cerca de 2022". Mientras que, Artemisa 3 se llevará a cabo en 2024 y se planea que los astronautas lleguen a la luna, entre ellos, una mujer. Se realizaría algo equivalente a lo que pasó en julio de 1969 cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron el satélite natural.

Estas tres misiones serán lanzadas por el cohete más grande que existe, el Space Launch System (SLS), que actualmente se está construyendo aunque hay algunos retrasos.

A estas misiones "100% NASA" se agregarán cinco entregas de elementos de la "Getaway", la miniestación en órbita lunar que recibirá a los astronautas y les servirá de punto intermedio.

Dichos lanzamientos ocurrirán entre 2022 y 2024 por compañías espaciales privadas, contratadas por la NASA.

En un primer momento, la estación será minúscula: un elemento propulsor y un pequeño elemento de habitación. En 2024, los astronautas procedentes de la Tierra se amarrarán a ella. Luego, bajarán hasta la luna a bordo de un aterrizador, que habrá sido llevado previamente. Una parte de ese módulo permanecerá en la luna y la otra regresará a la Tierra.

El objetivo no es la luna, recordó Bridenstine. "No vamos a construir una nueva Estación Espacial Internacional", dijo. "Nuestra meta es ir a Marte, no quedarnos bloqueados en la luna", aseguró.