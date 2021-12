“¿Por qué la mataste?”, la pregunta de los padres de Celeste Luna al presunto asesino de su hija

El próximo 15 de diciembre se cumplen dos años del crimen de Celeste Luna. La joven sanjuanina, de 21 años, perdió la vida en el interior de la vivienda luego de recibir un disparo de arma de fuego en la zona de la cabeza.

En un primer momento, su pareja, el policía Mathías Mallea, comentó que la víctima limpiaba su arma reglamentaria cuando se disparó, sin embargo, las pericias determinaron que la bala ingresó en la parte posterior de su cerebro por lo que complicó el testimonio del efectivo.

“¿Por qué la mataste?”, es la pregunta más recurrente que tienen los padres de la damnificada.

Vicente Luna y Rosa Tello marcharon este jueves por inmediaciones de Tribunales para pedir que la Justicia fije la fecha de inicio del juicio contra su exyerno. Mallea está detenido en el penal de Chimbas, aunque el mayor temor de la familia de Celeste es que quede en libertad tras cumplírsele la preventiva.

Los padres estuvieron acompañados por una gran cantidad de personas. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Bajo una leve garua en una mañana gris, la tristeza de los padres afloraba por los poros. Una columna importante de familiares, amigos y conocidos también los acompañaron con este reclamo. Los paraguas fueron los protagonistas. También había carteles en donde se pedía prisión perpetua para el presunto asesino.

“A Mathías le diría que diga la verdad, que me cuente por qué mató a mi hija. Así como tuvo fuerzas para tomar el arma y pegarle un tiro que reconozca que fue él quien la mató”, sostuvo Rosa en diálogo con DIARIO HUARPE.

Hubo carteles y paraguas por la lluvia. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

La mujer estaba compungida. Comentó que le gustaría ese careo con el implicado, aunque no cree que él reconozca su culpabilidad. “Si sos tan hombrecito decinos por qué. No la ensucies más a Celeste. Si vos me decís en una de esas te llegue a perdonar algún día”, relató.

La explicación del policía es fundamental para los padres. Vicente recordó cuando lo conoció a Mallea y se cuestiona el momento en el que le entregó la mano de su hija. “Llegó a mi casa y prometió amarla. Me dijo que la iba a cuidar. Ella entró caminando y la sacamos en una lata”, sostuvo entre lágrimas. “Que se haga cargo de lo que hizo”, indicó.

Los familiares y amigos acompañaron el dolor de los padres. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

El padre de la damnificada relató que estuvo reunido hace un par de días con el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur. Ahí le explicó que para ellos era mucho tiempo entre el procesamiento, la apelación y la posterior apertura de juicio. “Este es un peregrinar que llevamos desde hace dos años”, le contó. Aseguró que el magistrado le prometió que se iba a interiorizar en la causa.

El recuerdo

Vicente aseguró que él está muy dolido con Mallea. Aduce que nunca pensaron que entre ellos existiera violencia. Sin embargo, eso lo comprobó cuando en la Morgue Judicial el médico forense les dijo que su hija tenía lesiones por golpes. Ahí se dieron cuenta de que el relato de su yerno no cuadraba y fueron las pericias quienes lo respaldaron. Los padres dicen que recuerdan todos los días a la joven. “No hay semanas que pasemos sin pensarla. Nos llenamos de fortaleza por nuestros otros hijos, pero el dolor nos acompañará hasta el fin de nuestros días”, relató.

El próximo 15 de diciembre se cumplen dos años del crimen. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Segundo aniversario

La familia adelantó la marcha porque el próximo 15 quieren pasarla en familia. Rosa comentó que ese día estarán en silencio y orarán por el alma de su hija. Sin embargo, no descartan realizar otra marcha en caso de que no haya fecha de juicio.