Por qué le suspendieron la cuenta de Twitter a Kanye West

En el mes de octubre Elon Musk se hizo dueño de la Red social Twitter, desde entonces se ha programado a favor de la absoluta libertad de expresión en esta red luego de que varios usuarios reportaran no sentirse plenamente libres. Esto se vio contradicho ya en dos oportunidades, en el caso de hoy fue Kanye West quien fue suspendido de la Red del pajarito por incitación a la violencia.

Anteriormente expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, también había sido temporalmente suspendido su cuenta luego de una encuesta en la que los usuarios decidieron que se le habilite.

Kanye West se mostró nuevamente como un admirador de Hitler y publicó una imagen donde aparecían una esvástica y una estrella de David entrelazadas. Éste fue el motivo para que Elon Musk decidiera suspender la cuenta el mismo. El nuevo dueño de Twitter consideró que esta imagen del cantante de Rap era una más de sus declaraciones antisemitas y decidió no permitirlo en su empresa.

Elon Musk y Kanye West. (Instagram)

Qué ha sucedido con Kanye West tras mostrarse abiertamente antisemita

Éste tipo de manifestaciones le han costado al rapero convertirse en una persona no grata en el mundo de los negocios y romper lazos de marcas hasta no poder obtener una empresa. Bajo su nuevo nombre "Ye", manifestó nuevamente su amor por Hitler y desató la ira de los usuarios de Twitter, entonces, Elon Musk decidió que era suficiente y suspendió su cuenta él mismo. Anteriormente, ya se le habían borrado publicaciones en todas sus redes sociales por no cumplir con las normas.