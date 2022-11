¡Por todo! Hora, cómo ver y formaciones de Argentina vs. Polonia

Sin duda alguna, el duelo entre Argentina y Polonia se lleva todas las miradas en la cita planetaria. Este será uno de los partidos más importantes de la tercera fecha en el Mundial Qatar 2022. El combinado sudamericano se cruza con el europeo, buscando clasificar a los octavos de final. Los de Lionel Messi vienen de vencer a México por 2 a 0, mientrras que los polacos hicieron lo propio ante Arabia Saudita.

En la previa del choque, Lionel Scaloni dijo en conferencia de prensa: "Nosotros habíamos dicho que era un grupo difícil y eso no cambió. Teníamos en cuenta que esto podía pasar (llegar a la última fecha sin la clasificación asegurada). La mayoría de las selecciones aún no tienen el pase a Octavos. Venimos con una inyección anímica importante y eso nos va a ayudar. Tenemos a nuestro favor que dependemos de nosotros".

Por otro lado, el entrenador de la Selección Argentina, como también en la previa del choque ante los mexicanos, no dio la formación que iría desde el arranque. "Empezaremos de la manera que venimos jugando y con el transcurso del partido veremos qué decisiones tomamos. No solo tiene juego por arriba (Polonia), también tiene juego rápido, estaremos atentos a ello. Pero nosotros empezaremos igual", sostuvo.

En cuanto al rival, Scaloni afirmó: "Polonia tiene una buena idea de juego y pueden cambiar en un partido con los mismos once jugadores. Puede jugar con 4 o con 5. Al enfrentar a la Argentina casi siempre pasó que el rival juega de otra manera a su partido anterior. Esperamos algo parecido a esto. Ellos van a adaptarse a nuestro juego, eso no significa que no nos ataquen. Tenemos una idea de juego marcada y todo el mundo se adapta a ello".

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella o Cristian Romero, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Polonia: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski; Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zielinski; Przemyslaw Frankowski; Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski. DT: Czesław Michniewicz.

Horarios de Argentina vs. Polonia

Argentina: 16:00.

Brasil: 16:00.

Bolivia: 15:00.

Colombia14:00.

Chile: 16:00.

Ecuador: 14:00.

Perú: 14:00.

Paraguay: 15:00.

Uruguay: 16:00.

Venezuela: 15:00.

México: 13:00.

España: 21:00.

Estados Unidos (WA): 15:00.

Transmisión

TV Pública.

TyC Sports.

DirecTv Sports.