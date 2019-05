Por unos videos eróticos, echaron a una funcionaria del municipio de La Plata

"Se trata de mi vida privada, de algo personal que jamás alteró mi desempeño en la administración pública. Nunca tuve ningún inconveniente. Yo no cometí ningún delito, no salí a robar ni hice nada malo". Sonia Pellizzari salió a defenderse y a denunciar el despido injustificado de la Municipalidad de La Plata.

La mujer denunció que la echaron de su cargo en la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano -ex Dirección de Control Urbano- porque se viralizaron videos pornográficos que realiza para internet. Sonia manifestó su indignación y, en declaraciones a El Día, acusó que "alguien con muy mala intención le acercó un video mío de dos minutos" al intendente Julio Garro.

La joven, que en las redes sociales se hace llamar "sweetmia", aludió a otros tres videos que contienen escenas explícitas, con sexo oral, un trío y otra escena de su cara en primer plano cuando tiene relaciones. "No me molesta que me vean haciendo eso ni que se hayan viralizado los videos. Mi familia sabe lo que hago desde el primer momento. Mis compañeros de trabajo también. Nunca lo escondí. En la municipalidad siempre supieron que hacía videos eróticos en vivo por internet. Les molestó que se viralizara el primer video", insistió.

Pellizzari estaba empleada en la municipalidad platense desde mediados de 2011, donde cubría las labores en días feriados y de fines de semana. "Hacía trabajos administrativos", la joven que estudia Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata.

Desde 2017 comenzó con sus apariciones en una plataforma de servicios webcam, en donde comercializa desnudos, escenas de sexo y shows privados a los usuarios. "Con lo que ganaba en la 'muni' no me alcanzaba. Por eso hacía los videos. No quiero decir cuánto gano, pero es mucho. Y me sirve para pagar el alquiler y todas mis cosas", afirmó.

Y sobre esa labor, amplió: "Recibo cientos de ofrecimientos por redes sociales para prostituirme. Yo no hago eso. Realizo shows eróticos y si tengo sexo lo hago con personas registradas en la plataforma, quienes firmaron el mismo consentimiento que yo para ser filmadas y exhibidas".

"Me llegó una carta documento a mi domicilio diciéndome que el miércoles no me presente a trabajar. Que estaba despedida, aunque no me explicaron las razones. Yo trabajaba los sábados, domingos y feriados para la municipalidad. Pero en la notificación no especificaron por qué", contó Pellizzari.

Desde la municipalidad platense difundieron una planilla para comunicar que el despido se debió a sus inasistencias continúas. Dicho documento da cuenta de que, entre marzo de 2018 y abril de este año, la joven faltó 19 días. En algunos casos se detallan como inasistencias justificas por "enfermedad ordinaria", permiso de "examen" y "preexamen" por su condición de estudiante y "artículo de índole particular" que responde a un beneficio de los trabajadores estatales. La mayoría de las faltas quedaron consignadas sin explicación sólo como "ausente".