La propuesta de la tercera edición del Pre Viaje 3 no convence al sector turístico de la provincia. El programa de fomento a la actividad establecerá precios máximos en alojamientos que no beneficiarían a algunos complejos. Aseguran que, pese a los trascendidos nacionales, no hay definiciones.

Esta edición del Pre Viaje tendrá la particularidad que el Gobierno controlará los precios de los hoteles, teniendo en cuenta su categoría. De esta manera, se establecieron precios máximos para los servicios de alojamientos, pero no convencen al ámbito del turismo local. “Hay que ver quien se adhiere y quien no, porque hay provincias que se encuentran en una temporada muy buena y no son los precios que manejan”, dijo Rubén Miadosqui, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica, a DIARIO HUARPE.

El dirigente empresarial aclaró que algunos sitios turísticos que están con poca afluencia de visitantes pueden beneficiarse con el Pre Viaje 3. “Los titulares decidirán unirse o no al Pre Viaje”, explicó.

“El lanzamiento no se hizo. Lo único es que se pusieron de acuerdo con unos precios que a algunos le convendrán y otros no”, señaló.

Por otro lado, Rubén Dallazuana, referente del sector hotelero, expuso su contundente desacuerdo con la propuesta de los “Precios Cuidados” para el turismo. “Directamente, no va a funcionar porque con la inflación es imposible cobrar esas tarifas”, declaró.

Aseguró que a la provincia no le servirá el programa nacional debido a que no está a acorde a las necesidades actuales y mucho menos teniendo en cuenta los próximos aumentos en las tarifas energéticas y salarios.

“Me duele porque el primero funcionó y el segundo fue un éxito total. No sé por qué no continúan con eso”, siguió. Dallazuana se animó a adelantar que, si el Pre Viaje se establece con los topes máximos, será un fracaso. “Nunca pensamos que en la hotelería iban a poner precios máximos”, sentenció.

En otro orden, el empresario Fabio Nievas aclaró que todavía no está formalizado el Pre Viaje 3 y sobre los topes en las tarifas dijo que algunos establecimientos les puede servir. Sin embargo, la constante actualización de los precios puede perjudicar a la política nacional.

“Cómo hacés para dejar algo congelado con la inflación que nos mata. Los costos suben todos los días y aún no sabemos cómo llegarán los valores de la energía”, agregó Nievas.

Además, el nuevo Pre Viaje reducirá el reintegro del 50% con un tope de $70.000, cuando antes era de $100.000 y se podrá utilizar hasta el final del 2022. Sin embargo, el beneficio para los jubilados se mantendría, en el que pueden acceder a una devolución de crédito mayor del 70%.

Gracias al programa de preventa turística Pre viaje, más de 5 millones de turistas fueron beneficiados durante las dos primeras ediciones, lo que inyectó más de $165 mil millones al sector turístico nacional, tras su mayor crisis global. Esto de acuerdo a datos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Ahora, con el objetivo de estimular temporadas medias y bajas, la cartera turística lanzaría la tercera edición del programa.