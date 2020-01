Precios del crudo Brent y del WTI caen hasta 2%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del crudo Brent, de referencia para la industria de hidrocarburos argentina, registró hoy una caída de 1,8% para cotizar a US$ 62,06 el barril, mientras que el WTI retrocedió un 2% y cerró a US$ 55,59 el barril.



La crisis sanitaria en China, primer importador mundial de petróleo, así como un descenso menor de lo esperado de las reservas de crudo estadounidenses, reavivaron la preocupación por la evolución de la demanda.



En este contexto, el crudo del Mar del Norte concluyó la jornada en el International Exchange Futures de Londres con un descenso de US$ 1,14 respecto a la última negociación, y cerró en US$62,06, un 1,8 % menos que en la jornada de ayer.



En tanto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una caída del 2 % y se situó en US$55,59 el barril, al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).