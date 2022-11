Este 9 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y desde el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) organizaron una serie de actividades con el objetivo de visibilizar la problemática que atraviesa la provincia en la actualidad y acercar a los sanjuaninos nuevamente a la práctica. Desde la institución aseguraron que por la significativa baja en el stock de unidades de sangre, las cirugías programadas corren riesgo de no realizarse.

La donación de sangre es una de las actividades que más resentida se vio por el paso de la pandemia y los números actuales así lo demuestran. "La pandemia nos dejó muy golpeados. En ese momento se vivía con el miedo de lo que pasaba y la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos y no queríamos hacer cosas que nos pusieran en riesgo, me parece que un poco de eso quedó. También el pensamiento de que a mí no me va a hacer falta o que otro va a ir en mi lugar. Por otro lado, sentimos que hay un poco de desinterés y, por el otro, falta de solidaridad", dijo Alberto Laplagne, director del Iphem, a DIARIO HUARPE.

Estas acciones hicieron que los números bajaran considerablemente y se genere preocupación por parte del sector especializado. "No tenemos claro por qué la gente no se acerca por el instituto o a las campañas, pero con este perfil que venimos llevando alcanzamos los números del año 2018, donde sólo registramos 35% de donantes voluntarios", aseguró.

El director del Iphem mencionó que actualmente San Juan cuenta con unas 80 a 100 unidades de glóbulos rojos, cuando la reserva ideal para hacer frente a diferentes eventualidades es de 250 unidades. "Tenemos un cupo de 50 turnos diarios y sólo se alcanzan apenas unos 20 en promedio. Para abastecer los nueve hospitales necesitamos un stock ideal de 250 unidades de glóbulos rojos. El riesgo que hay con esta situación es que tengamos que suspender cirugías programadas, que los hospitales tengan que priorizar y decir que eligen guardar la sangre por accidentología o los pacientes de terapia", insistió el profesional.

"Se está acercando poca gente a donar de manera voluntaria y a pesar de todo el esfuerzo que le hemos puesto este año, no logramos revertir esa situación. Nos han pasado cosas muy difíciles de entender, personas que se anotan para donar médula, que ya habían donado, y fueron nuevamente convocados, pero por alguna razón no quisieron participar", explicó.

La reserva actual con la que cuenta San Juan preocupa dado que, según lo mencionado por Laplagne, las épocas más complejas y de mayor demanda se están acercando. "Tenemos un mayor número de actividades, fin de año, viajes y vacaciones. La cantidad de pacientes y accidentología aumenta y hoy tenemos la mitad de la reserva óptima. Estamos tratando con todas las actividades, campañas y acciones de donación, revertir esta situación y ver si podemos mejorar", concluyó.

Cómo donar

Este miércoles 9 de noviembre, personal del Iphem estará ubicado en la planta baja del Centro Cívico, desde las 9 hasta las 12 horas. Quienes estén interesados en participar de la colecta por el Día Nacional del Donante de Sangre deberán tener entre 18 a 65 años, haber pasado 12 meses de una última cirugía, un tatuaje o la colocación de piercings. Además, asistir tras desayunar liviano, preferentemente sin consumir lácteos.