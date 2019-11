Preocupación en Jáchal porque el Digesto Jurídico anula una ordenanza clave

Después que el Digesto Jurídico llegó al departamento del Norte sanjuanino para su revisión, las broncas se encendieron y la polémica se levantó.

Es que los jacahlleros se dieron cuenta que el trabajo realizado por los especialistas en leyes, suprimió una ordenanza clave, bajo el argumento que la ley provincial 547-L tiene el mismo espíritu.

“No sabemos si fue exprofeso y mal intencionado o solo una mala lectura e interpretación de las leyes”, le dijo a DIARIO HUARPE Mingo Jofré de la Asamblea Jáchal No se Toca. “Pero no importa, porque nunca lo sabremos”, continuó “Lo que sí sabemos es que la eliminaron y no corresponde, porque la ordenanza jachallera es más completa que la ley provincial”.