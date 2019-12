Presentaron la programación del Festival Temporada Alta en Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La compañía de creación y producción teatral Timbre4 presentó hoy la programación del festival de teatro independiente Temporada Alta en Buenos Aires, que se desarrollará del 5 al 16 de febrero próximos.



Se trata de la octava edición de este encuentro teatral creado bajo el paraguas del conocido Temporada Alta Cataluña y que en la actualidad se realiza también en Buenos Aires, Montevideo y Lima, con obras provenientes de la muestra española y otras con curaduría propia.



Esta octava temporada propone 11 experiencias teatrales de siete países distintos, entre ellos Chile, Uruguay, Francia, España, Venezuela, Perú y México, que reunirá más de 40 artistas internacionales en el barrio de Boedo, en dependencias de Timbre 4.



Además de las obras que se verán, habrá un entretenido Torneo de Dramaturgia donde dos autores españoles se enfrentarán en un match con dos argentinos, talleres a cargo de los artistas visitantes y charlas.



"Este es un encuentro independiente que liga países y ciudades y festivales, si este espacio sirvió para unir cabos en el mundo es bueno que recojamos el guante y nos convirtamos en un punto de encuentro para otros", destacó en la presentación Claudio Tolcachir, creador e ideólogo de Timbre4.



Los programadores del encuentro destacaron que "si bien el festival nació como un recorte de Temporada Alta Catalana, que en la actualidad va por su 43 edición, luego se expandió a obras latinoamericanas y también europeas".



Además de señalar, que el festival busca reflejar "temáticas contemporáneas y búsquedas de lenguajes independientes".



Entre las obras que se verán en la octava temporada de Temporada Alta en Buenos Aires se destacan "Kassandra", unipersonal de Sergio Bianco protagonizado por Elisabet Casanovas (Tania en la serie "Merlí"); "AKA (Also Known As)", también unipersonal, a cargo de Albert Salazar y sobre el tema de la identidad; la conferencia performática "Hasta agotar existencias (ensayando para que la muerte de mi madre no me pille desprevenida)", de y por Verónica Navas Ramírez y el espectáculo de títeres para adultos "Parias" creado y desarrollado por Javier Aranda, todos de España.



De Chille llegan "Carnaval", un recorrido por diversos relatos de niños y niñas sobrevivientes de situaciones de injusticia y violencia, con dramaturgia y dirección de Trinidad González; y la obra de teatro documental sobre el terremoto del 27 de febrero de 2010 "Amanecerá con escombros sobre el suelo".



Las propuestas latinoamericanas continúan con "Hay que tirar las vacas por el barranco", obra venezolana que sobrevuela el tema de la locura; la peruana "Solo cosas geniales", un original formato de amplia interacción con el público interpretado por Norma Martínez; "La gallina puso un huevo en la cocina", unipersonal del colectivo Vaca 35 de México; y "Terrorismo emocional", de la uruguaya Josenía Trías actuado por ella bajo dirección de Bruno Contenti.



Mientras que de Francia se verá "Terminar en belleza", documento escénico que reflexiona sobre la muerte de su madre, del francés de origen marroquí Mohamed El Khatib.