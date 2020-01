Presidente de Aerolíneas: "Dejaron a la empresa en una de las peores situaciones que hemos visto"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, sostuvo hoy que la administración anterior "dejó a la empresa en una de las peores situaciones que hemos visto" y en medio de "un descalabro financiero" comparable con la situación del año 2009, tras la nacionalización de la compañía, o la del año 2011, cuando debieron cancelarse más de 3.000 vuelos por la actividad del volcán Puyehue.



"Si bien hoy estamos en niveles de productividad operativa dentro de los parámetros internacionales, en un buen nivel de productividad, lo que es un descalabro es el sector financiero, en el marco de un sector aerocomercial con todas las aerolíneas quebradas o en problemas", dijo Ceriani en declaraciones a América TV.



Y añadió que "la situación de Aerolíneas es de las peores que hemos visto, comparable con la que encontramos en el 2009 o en el año que tuvimos el volcán y tuvimos que suspender más de 3.000 vuelos".



"Cuando dejamos la compañía en 2015 facturábamos 2.100 millones de dólares y ahora facturamos 1.500, en un mercado aerocomercial desregulado, insustentable en las actuales condiciones, producto del descalabro normativo en materia de regulación por parte de la autoridad anterior, que la actual autoridad aeronáutica deberá corregir para darle sustentabilidad al sector", manifestó.



Advirtió que "desde lo financiero la situación es caótica por la política aerocomercial implementada, que fue en un desprecio total por Aerolíneas Argentinas, que estaba en el último lugar, ya que el objetivo fundamental del macrismo fue beneficiar a las empresas extranjeras".



"Se generaron espacios para las empresas extranjeras, pero con una desregulación de la oferta insustentable que nos llevó a la realidad que vivimos hoy", remarcó Ceriani.



Argumentó que "una línea de bandera puede ser rentable totalmente, nosotros venimos de una gestión anterior y siempre nuestro objetivo fue dar el servicio público que tiene que dar una línea de bandera, que es un servicio público sin el cual Argentina no puede estar conectada".



"Estamos en un país muy grande donde la aviación comercial es la piedra angular de la conectividad. Es imposible pensar en Argentina sin un sector aerocomercial potente que pueda conectar el país. El país sin Aerolíneas Argentinas no funciona porque queda totalmente desconectado", puntualizó.



Señaló que "no debería ser así, pero la realidad es que Aerolíneas soporta el 75 por ciento de la operación de cabotaje, con lo cual es fundamental en ese desarrollo".



Explicó que "hay dos caminos: hacerla rentable sin conectividad, o hacer crecer la compañía, y de esa manera lograr los niveles de rentabilidad; esto último fue lo que vinimos haciendo en nuestra gestión anterior, recibimos una empresa en condiciones calamitosas y la fuimos haciendo crecer hasta que la entregamos en el 2015".



Finalmente adelantó que "con las rutas internacionales lo que estamos haciendo es un diagnóstico de la situación, elaborando un plan de 100 días en los cuales vamos a tratar de recuperar los mercados que se fueron perdiendo, para lo cual tenemos que retrotraer una medida de achicamiento de la flota internacional reemplazando los aviones Airbus 340 que se están devolviendo, con aviones Airbus 330 y vamos a iniciar las acciones para traer más aeronaves de este tipo".