Presidente de Talleres de Córdoba cargó contra el arbitraje de Herrera y dijo que fue "tendencioso"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, resaltó hoy nuevamente su disconformismo por el “arbitraje tendencioso” de Darío Herrera en el partido que el equipo igualó 1 a 1 ante Arsenal, el lunes pasado por la fecha 19 de la Superliga, en el cual sufrió dos expulsiones y un penal en contra.



"Al final del partido fui a verlo a Darío Herrera y me dirigí a él con respeto. Fue un arbitraje tendencioso. Hubo errores garrafales que incidieron totalmente en el resultado", remarcó el titular de la entidad en declaraciones a Radio Impacto de Córdoba.



Si bien el elenco cordobés también tuvo un penal a favor, Fassi argumentó: “Hicimos un análisis y en los 90 minutos hubo 17 intervenciones en contra de Talleres, hubo dos offside alevosos".



“Queremos que Talleres no sea perjudicado en el campo de juego y el otro día no me sentí representado", sostuvo y añadió: “Veo como muy grave que el señor Herrera sea tenido en cuenta para dirigir el próximo fin de semana. Cuando un árbitro se equivoca está el compromiso que al árbitro se lo para".



En ese sentido, el presidente del club afirmó: “Me hago responsable de seguir creyéndole al arbitraje argentino".