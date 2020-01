Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy hizo su descargo por sus audios sobre Sala

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (STJ), Pablo Baca, sostuvo hoy que los audios difundidos públicamente en los que se refería al caso Milagro Sala y a las reformas judiciales en la provincia fueron "obtenidos sin mi conocimiento, en forma ilegal y clandestina y corresponden a conversaciones privadas en el ámbito de la intimidad".



Diputados provinciales del PJ denunciaron hoy la "falta de independencia de poderes" en Jujuy y reclamaron "la intervención de la Justicia provincial" tras las difusión de una serie de audios en los que el titular STJ admite que la dirigente social Sala está presa "no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas".



En ese marco, Baca realizó esta noche un descargo a través de un comunicado y sostuvo que "ha circulado una nota periodística que contiene audios que se me atribuyen". Y dijo que esos "audios fueron obtenidos sin mi conocimiento ni aprobación, en forma ilegal y clandestina, y corresponden a conversaciones privadas en el ámbito de la intimidad".



Para el juez las grabaciones "fueron editadas sesgadamente e interpretadas en forma malintencionada para llegar a conclusiones que son contrarias al contenido de los audios, todo lo que se puede comprobar con sólo escucharlos y compararlos con las notas que se refieren a ellos".



Agregó que "de la relación que se pretende efectuar entre esos audios y la situación de Milagro Sala en distintas causas que tramitan en la Provincia, debo señalar que me encuentro excusado en esas causas y que de hecho no he tenido intervención en ninguna de ellas".



Baca afirmó además que de los audios "no se desprende ninguna injerencia de los otros poderes en la Justicia jujeña".



"Me refiero es verdad de modo informal a la actuación de jueces y funcionarios, pero sin vincularla en modo alguno a otros poderes del Estado, y además con la aclaración de que sólo cuento con la información que es de público conocimiento", sostuvo.



El juez advirtió que "los audios no pueden ser utilizados, como se está haciendo, para poner en duda la independencia del Poder Judicial de Jujuy, porque de ellos resulta justo lo contrario".