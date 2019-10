Presidente electo de Guatemala denunció que se le impidió el ingreso a Venezuela

El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, denunció hoy que se le impidió ingresar a Venezuela, adonde tenía previsto reunirse con el líder antichavista Juan Guaidó para invitarlo personalmente a su acto de asunción, el 14 de enero de 2020. "No nos dejaron entrar en Venezuela. Nos escoltaron hasta la puerta y nos han subido al avión", dijo Giammattei en un video que grabó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, a las afueras de Caracas. El video fue publicado en la cuenta de Twitter de Guaidó, quien en enero fue proclamado presidente de Venezuela por la Asamblea nacional (AN, parlamento), dominada por el antichavismo. "Aunque no nos hayan dejado entrar, nuestra voz la haremos escuchar el día de hoy en todo el continente", añadió el presidente electo de Guatemala. Guaidó reforzó la declaración de Giammattei con otro mensaje, en el que señaló que el "régimen" de Nicolás Maduro "impide la entrada del Presidente Electo de Guatemala y piensa que con eso va a detener el apoyo de los líderes de nuestra región; se equivoca". El guatemalteco había anticipado el mes pasado que tras su llegada al poder desconocerá por completo al gobierno de Maduro, que es considerado como un "usurpado" del poder por unos 50 países que le niegan legitimidad al proceso electoral que le dio la reelección el año pasado. Giammattei reafirmó su reconocimiento a Guaidó como presidente de Venezuela y prometió que Guatemala llevará "una voz cantante" en el Grupo de Lima y en la Organización de Estados Americanos (OEA) para la aplicación de la carta democrática de este organismo. Empresario y médico, Giammattei ganó las elecciones presidenciales de Guatemala en su cuarto intento y con un discurso de mano dura contra el crimen. Presentado por el partido Vamos, se pronunció a favor de reactivar la aplicación de la pena de muerte. El Gobierno de Guatemala lamentó este sábado la negación de ingreso a Venezuela al presidente electo guatemalteco, Alejandro Giammattei, quien falló en su intento de invitar personalmente a su toma de posesión en enero al líder de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, por su parte, condenó "en los términos más enérgicos" el "desafortunado incidente" de prohibir la entrada a Giammattei y al canciller designado, Pedro Brolo, a Venezuela por el "régimen ilegítimo" del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Además, exigió a Venezuela "garantizar los derechos de cualquier ciudadano guatemalteco que se encuentre o quiera ingresar a Venezuela". En su pronunciamiento, la Cancillería dijo que conoce "bien" la situación de "crisis que vive el pueblo venezolano" y señaló a Maduro de realizar "repetidos intentos" para "reprimir cualquier acción de apoyo" a Juan Guaidó, a quien Guatemala "respalda" y reconoce junto a más de 50 países como presidente encargado del país suramericano. La Cancillería recordó su "rol activo" en "la búsqueda de una solución pacífica de la crisis en ese país hermano" para permitir a los venezolanos "vivir en paz, con seguridad y en democracia".