Primer entrenamiento del seleccionado preolímpico de Argentina en Colombia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado argentino sub 23 entrenó hoy por primera vez en la ciudad colombiana de Pereira, sede de los cuatro partidos de la fase de grupos que disputará en pos de obtener una de las dos plazas disponibles para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Los 23 futbolistas elegidos por el director técnico Fernando Batista practicaron a puertas cerradas esta tarde, luego de arribar a Pereira a media mañana de Argentina, en el amanecer colombiano.



La práctica consistió en ejercicios con pelota en velocidad sorteando obstáculos, lo que les permitió a los futbolistas realizar lo que en lenguaje futbolero se denomina "sacarse de encima un viaje".



El seleccionado argentino competirá en esa primera fase de acuerdo con el siguiente programa:



Sábado 18/01 a las 22.30 (de Argentina, 20.30 local): Argentina vs ​Colombia (Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira).



Viernes 24/01 a las 22.30: Argentina vs Chile (Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira).



Lunes ​27/01 a las 20 (de Argentina, 18 local): Argentina vs Ecuador (Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira).



Jueves ​30/01 a las 20: Argentina vs Venezuela (Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira).



Argentina integrará el Grupo A del certamen, mientras que el B lo compondrán Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Perú.



Los dos primeros de cada zona se enfrentarán en un cuadrangular final que se llevará a cabo en la ciudad de Bucaramanga, donde se jugará el lunes 3 de febrero, el jueves 6 y el domingo 9, cuando quedarán resueltos los dos primeros lugares que obtendrán la consecuente clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.