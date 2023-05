¿Primer refuerzo? El club argentino que está dispuesto a negociar una de sus figuras con Boca

A poco más de un mes del cierre de semestre, Boca Juniors comenzó a mirar el próximo mercado de pases. Entre los nombres que varias veces Juan Román Riquelme tuvo en su radar, se encuentra una de las joyas de Talleres: Diego Valoyes. Ante el interés del dirigente del “Xeneize”, Andrés Fassi, presidente del elenco cordobés, dio a conocer que podría llevarse a cabo la negociación.

"Estamos a disposición de poder negociarlo con Boca. Se puede hacer. Valoyes tiene contrato por tres años más y el 100% pertenece a Talleres. Las negociaciones tienen que ser dentro de los estándares que pretende la institución, estamos a disposición de poder negociarlo con Boca", partió diciendo Andrés Fassi, en diálogo con Boca de Selección. Esto, haciendo referencia al futuro del colombiano, una de las máximas figuras del fútbol argentino.

Además, el dirigente cordobés aprovechó el momento para explicar lo siguiente: "La adaptación del precio del mercado internacional al argentino se da única y exclusivamente a través de la posibilidad de jugadores jóvenes que puedan suplir ese dinero que no da explícitamente. Por supuesto que se puede hacer. Talleres es una institución vendedora, es la única forma de crecer".

¿Llega a Boca?

"Con Boca en su momento nos fue muy bien incluyendo a jugadores en la negociación. En esos clubes es difícil que jugadores jóvenes e importantes sean titulares, en Talleres no", resaltó también Andrés Fassi. De esa forma, se refirió al caso de Andrés Cubas, Sebastián Palacios y Juan Cruz Komar. Todos estos jugadores juveniles formaron parte de los pases de Cristian Pavón, Bebelo Reynoso y Lucas Olaza.

Finalmente, Fassi detalló: "A Talleres no le cuesta venderle jugadores a Boca, se han hecho muchas transacciones exitosas. Siempre ha habido muy buena relación, hemos sido socios para hacer negociaciones. Tienen muy buenos juveniles, por supuesto que nos interesan sus jugadores. No hay nada oficial, no he hablado con nadie de Boca por Valoyes. Hay un equipo de Brasil, de Italia, otro de México, interesados en él. Vamos a venderlo a la mejor posibilidad".