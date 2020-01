Primera ministra de Nueva Zelanda anuncia nuevas elecciones para septiembre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció hoy la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo 19 de septiembre, en las cuales el Partido Nacional parece partir con una ligera ventaja.



"Le pediré a los neozelandeses que continúen apoyando mi liderazgo y la dirección actual del gobierno, que se ha basado en la estabilidad, en una economía sólida y en el progreso en los desafíos a largo plazo", expresó Ardern a través de un comunicado citado por la agencia de noticias Europa Press.



Las elecciones se celebran en la isla cada tres años salvo que se convoquen de manera anticipada.



En 2017, Ardern tuvo que asumir el cargo del Partido Laborista siete semanas antes de que se celebraran los comicios tras la renuncia ante la falta de confianza del que era el jefe de la formación, Andrew Little.



Su actitud realista y práctica cautivó al electorado, y aunque su partido sólo obtuvo el segundo mayor número de escaños detrás de su rival tradicional, el Partido Nacional, fue Ardern quien logró llegar a un acuerdo con los nacionalistas populistas de Nueva Zelanda Primero y los ecologistas del Partido Verde para ponerse al frente del país.



No obstante, y pese tener destacadas cifras de popularidad en las últimas encuestas, es el Partido Nacional quien lidera la intención de voto para las próximas elecciones con un 46%, frente al 39 del Partido Laborista, que aun uniéndose a los verdes, con un 7%, no contaría con una ventaja suficiente para revalidar el actual signo del gobierno.