Primera protesta tras las elecciones: el Frente Piquetero marcha este jueves a Desarrollo Social

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las organizaciones sociales del Frente Piquetero marcharán este jueves hacia el Ministerio de Desarrollo Social, para denunciar el "incumplimiento de la ley de emergencia alimentaria" y en reclamo de que el tema esté presente en las conversaciones entre los equipos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, en el marco de la transición, se informó hoy.



"Será un mensaje de que no están resueltos los problemas y que en el cuadro de la transición (Mauricio) Macri y (Alberto) Fernández deberían atender estos problemas con urgencia", dijo a Télam Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.



Las organizaciones marcharán el jueves, a las 11, desde la intersección de las avenidas 9 de Julio e Independencia hacia la sede de la cartera que conduce Carolina Stanley, donde realizarán una permanencia hasta obtener una reunión con las autoridades del ministerio.



"Necesitamos que el gobierno nos reciba y atienda los problemas hasta el último día de su gobierno", indicó Belliboni.



La manifestación, bajo la consigna "Las elecciones pasaron, el ajuste del FMI sigue", se realiza a un mes de la promulgación de la ley de emergencia alimentaria, y a 45 días de su aprobación en el Congreso nacional.



"No podemos esperar ninguna demora más en la aplicación de esta medida", advirtieron las organizaciones en un comunicado de prensa; entre ellas el Polo Obrero, Barrios de Pie, MTR Histórico, el Bloque Piquetero Nacional y C.U.B.A, entre otras.



Las organizaciones advirtieron que "en septiembre aumentaron los precios casi 6% y se espera que en octubre, noviembre y diciembre aumenten similares porcentajes, a lo que se suman despidos y cierres de fábricas, con salarios, jubilaciones y programas sociales sin aumento".



"No esperar que asuma un nuevo gobierno, ahora tienen las herramientas para asistir al conjunto de la población que sigue engrosando los porcentajes de pobreza e indigencia", concluyeron.