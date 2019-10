Prisión preventiva para acusadas de prender fuego "por error" a un joven en un auto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un juez porteño dictó la prisión preventiva de dos mujeres acusadas de haber matado a un joven "por error" en el barrio porteño de Villa Lugano, cuando en mayo último prendieron fuego el auto en el que dormía al creer que era la pareja de una de ellas, informaron hoy fuentes judiciales.



La medida fue dispuesta por el juez de Penal, Contravencional y de Faltas número 10, Pablo Casas, en la causa que se sigue a Vanesa Alejandra Lanche (29) y Ana Mabel Ruiz (24) por el "estrago doloso seguido de muerte" de Brian Abelenda (26).



Durante la audiencia, el fiscal Carlos Rolero Santurian solicitó al magistrado que las imputadas cumplan prisión preventiva teniendo en cuenta que hay "peligro de fuga", ya que no pudieron demostrar arraigo suficiente, y la pena en expectativa en caso de ser condenadas, que va de 8 a 20 años de prisión.



Por su parte, la defensa oficial intentó demostrar el arraigo, pero para el juez no fue suficiente, indicaron los voceros consultados.



Según la investigación, el hecho ocurrió el 18 de mayo último, cuando Lanche mantuvo una pelea con su pareja.



Como la mujer sabía que el hombre habitualmente dormía en un auto en la calle, decidió vengarse y prendió fuego el vehículo, que estaba en la avenida Eva Perón 6633, pero en ese momento no era él quien dormía allí, sino un amigo.



De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad que grabó los hechos, la agresora fue al lugar junto a Ruiz y cuando el auto ya se incendiaba le arrojó algún tipo de líquido acelerante que hizo que las llamas se propagaran más rápido.



Luego, las mujeres se escaparon y cuando los Bomberos concurrieron a apagar el siniestro, encontraron el cadáver carbonizado de Abelenda, que esa noche se había quedado allí.



Según se pudo establecer, si bien tanto las sospechosas tenían diferentes domicilios, habitualmente se juntaban en ese vehículo para consumir drogas o robar.



La causa tramitó desde el inicio en el fuero Nacional en lo Criminal y Correccional, donde aún se investigan todos los homicidios cometidos en el ámbito porteño, pero luego de casi cinco meses fue enviada a la Justicia de la Ciudad por una cuestión de competencia, ya que se consideró que se trataba de un "estrago doloso seguido de muerte" y que la finalidad de las autoras no era matar a la víctima.



Cuando el fiscal Rolero Santurain recibió el expediente, le dio intervención a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, cuyos efectivos lograron ubicar y detener a las sospechosas el viernes pasado, en sólo 48 horas.



Según los voceros, este hecho se considera el primer homicidio "esclarecido" en el ámbito de la Justicia porteña si bien todavía debe realizarse el juicio oral.



Una de las mujeres estaba refugiada en la Ciudad Oculta, a metros de donde se había cometido el crimen, y otra en el partido bonaerense de La Matanza.



Ambas tienen antecedentes por robo y tentativa del mismo delito y el sábado pasado se negaron a declarar.