Prisión preventiva para tres de los sospechosos del crimen del ex intendente pampeano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La justicia de La Pampa dictó la prisión preventiva para tres de los detenidos por los asesinatos de un ex intendente de Rancul y de otro vecino de esa localidad y en el mismo falló liberó a un cuarto sospechoso, informaron hoy fuentes judiciales.



Así lo resolvió el juez de Control de General Pico, Alejandro Gilardenghi, quien dispuso que dos de los acusados, señalados como "coautores", sigan presos hasta el final del proceso judicial, y un tercero por 30 días, ya que se lo imputa de ser "partícipe secundario" o presunto encubridor de los hechos ocurridos en dos viviendas distintas de Rancul.



El Ministerio Público Fiscal (MPF) de La Pampa informó que a pedido de la fiscal Verónica Campo, el magistrado acusó a los tres del "doble homicidio, agravado por alevosía y criminis causa" del ex intendente de facto Héctor Ceferino Lappetina (88) y de Jacinto Tallone (87).



Mientras que el cuarto sospechoso detenido inicialmente, de ocupación remisero, fue excarcelado, aunque seguirá bajo investigación.



"Se trató de homicidios cometidos con saña, con brutales golpizas y, además, en una de las viviendas abrieron las llaves de gas para garantizar la muerte de quien acaban de lesionar gravemente", señaló el MPF a través de su página web, luego de la audiencia de formalización de cargos, de la que también participó el defensor oficial Walter Vaccaro.



De acuerdo al informe judicial, "el botín más valioso, un televisor, lo dejaron tirado, después se llevaron algo más de mil pesos en efectivo, billetes y monedas fuera de circulación y un teléfono celular, que también abandonaron".



El MPF aclaró que resolvió no difundir las identidades de los acusados hasta que no concluyan las ruedas de reconocimiento.



Los hechos investigados ocurrieron el domingo pasado, entre las 8 y las 11, en dos viviendas ubicadas a unos 200 metros una de las otra, en la localidad de Rancul, en el norte de La Pampa, donde residen poco más de 3.300 habitantes.



Según los peritos, las dos víctimas fueron asesinadas a golpes, primero Lappetina y luego Tallone, quien a diferencia del anterior no murió en la escena del crimen sino en el hospital.



Horas después de descubiertos los homicidios, personal policial detuvo en la vecina localidad de Realicó a cuatro sospechosos que huían en un automóvil.



En tanto, el doble crimen generó conmoción en dichos distritos donde más de medio millar de vecinos se movilizó el mismo domingo por la noche en reclamó de justicia.