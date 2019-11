Prisión preventiva para tres policías y un abogado acusados de integrar una banda narco en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Justicia de Rosario imputó hoy con prisión preventiva a un abogado y a tres de los cuatro policías detenidos el último jueves acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico que tiene como jefe a Esteban Lindor Alvarado (42), un presunto capo narco actualmente preso que está enfrentado a la banda "Los Monos", informaron fuentes judiciales.



Se trata de los policías santafesinos Cristian Di Franco, Javier Makath y Luis Quevertoque, detenidos tras 20 allanamientos ordenados por la Justicia rosarina, y que permanecerán en prisión preventiva por el plazo de ley (2 años).



Mientras que el abogado Claudio Tavella, quien representó judicialmente a Alvarado en febrero pasado cuando fue imputado por varios delitos tras caer detenido en un camping de la localidad cordobesa de Río Tercero, donde se había refugiado de un pedido de captura, permanecerá en prisión preventiva hasta el próximo 10 de diciembre, cuando la Justicia revea su situación.



Por su parte, el ex jefe de Drogas Peligrosas, Gustavo Spoletti, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, cuya participación en la banda se relaciona con una operación inmobiliaria fraudulenta, quedó en libertad bajo una fianza de 3 millones de pesos.



Por último, a Esteban Alvarado no se le dictó medida cautelar ya que está detenido desde febrero con prisión preventiva tras ser imputado por la Justicia de Rosario como líder de una asociación ilícita destinada a cometer diferentes delitos.



Según la acusación, el ex subjefe de la Brigada Operativa de la División Policiales, Luis Quevertoque, "tuvo a su nombre y compartió" con Jorge Benegas –acusado como organizador de la banda y mano derecha de Alvarado- un caballo de carrera llamado "Cascarudo”, perteneciente a la caballeriza "L.Q" y "cuyo certificado de correr registra como propietario".



En cuanto al ex jefe de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Javier Makhat, los fiscales lo acusaron de ser testaferro de Alvarado en la compra de un departamento y dos cocheras en el exclusivo "Condominio del Alto" de Rosario, propiedades que están a nombre de su esposa.



Por último, los fiscales acusaron al ex jefe de Drogas Peligrosas, Gustavo Spoletti, de falsear la venta de una vivienda –realizada en 2012 pero antedatada a 2010 y "sobrevaluada"- para justificar su patrimonio, que era investigado por Asuntos Internos de la Policía.



La investigación determinó que Spoletti le vendió una vivienda a Jorge Banegas, la mano derecha de Alvarado, por 354.750 pesos, pero en la causa por enriquecimiento ilícito declaró que la vendió por 89.500 dólares, para poder justificar una casa que el policía construyó en la zona oeste de Rosario y que no se condice con sus ingresos.