Prisma y su tributo a Pink Floyd llega al ciclo "Te queremos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El noneto Prisma, Pink Floyd Experience, considerado el conjunto latinoamericano que ha logrado transmitir de la manera más fiel la esencia de los shows de la súper banda británica, animará el próximo jueves la sexta fecha del ciclo de música popular “Te queremos”.



El espacio que tiene por sede al porteño Teatro La Comedia (Rodríguez Peña 1062) promete para el jueves la puesta de grandes clásicos de Pink Floyd registrados en los discos “The Wall”, “The Dark Side of the Moon”, “Wish you Were Here”, “Animals” y “The Division Bell”.



La propuesta musical de los jueves que inauguró Bruno Arias en septiembre, prevé tres últimas fechas: El 31 con Riendas Libres, el nuevo proyecto de Peteco Carabajal; mientras que para noviembre se anuncian la vista de Pettinato a la leyenda de Sumo (el 7) y el guitarrista Salinas (14).