Productores cordobeses protestaron en la ruta "para hacer visible" su "malestar"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Productores cordobeses realizaron hoy una protesta a la vera de la ruta nacional 36 en las inmediaciones de la localidad provincial de Altos Fierro en rechazo a la presión impositiva y para "hacer visible el malestar de los productores" al respecto.



"Lamentablemente, no nos queda otra que manifestarnos para hacer visible el malestar de los productores con esta incertidumbre de que no sabemos qué reglas de juego vamos a tener", indicó a Télam el titular de la filial de Córdoba de Federación Agraria Argentina (FAA), Agustín Pizzichini.



Según el dirigente rural, se congregaron más de 150 productores para realizar el tractorazo que comenzó a las 10.



"Los productores no saben a qué atenerse. Hay mucha presión impositiva y no saber si van a a poner más retenciones hizo que los productores se manifiesten", agregó Pizzichini.



Tras la protesta, en la que participó la Mesa de Enlace provincial, los manifestantes elaboraron un documento en el cual le "exigen a la Mesa de Enlace nacional que se le dé un tiempo prudencial al gobierno nacional para que se expida y que decida con qué reglas de juego vamos a jugar y de cuánto van a ser las retenciones de los cultivos", concluyó Pizzichini.