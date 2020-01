Productores entrerrianos se manifestaron en contra de las retenciones e impuestos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un grupo de productores de diferentes ciudades de Entre Ríos realizó hoy un acto en Paraná en rechazo a la suba de retenciones y aumento de impuestos rurales.



Desde las 9, un centenar de productores de Diamante, Crespo y Cerrito, entre otras, se congregó en el Monumento a Urquiza del parque de la capital entrerriana.



Organizado por la filial Crespo de la Federación Agraria Argentina (FAA), el "tractorazo" buscó demostrar la "preocupación y el rechazo" de los productores entrerrianos por "el nuevo esquema de retenciones y la suba de impuestos que se viene".



En diálogo con Canal Once, un productor afirmó que hay asambleas de productores en todo el país "en defensa de un estilo de vida y un sector productivo que genera mano de obra, crecimiento, desarrollo, y las divisas que necesita el país".



"De 100 pesos que tiene el productor, $65 se los lleva el Estado y con el resto tenemos que comprar maquinaria, pagar sueldos, vivir, reinvertir", detalló.



En ese sentido, otro productor sostuvo que al campo "se lo ve para sacarle plata, pero en ningún momento se dice cuáles son las políticas públicas para el sector".



"Queremos contribuir, el campo siempre ha estado en la lucha contra el hambre y ha sido solidario: producimos alimentos para 400 millones de personas, y el Estado se queda con el 65% entonces no entendemos cómo puede ser que haya hambre", agregó.



Por otro lado, el vicepresidente primero de la Federación Agraria Entre Ríos, Elvio Guía, señaló que dicha entidad "no acompañó" esta movilización.



"No estábamos de acuerdo, nos parecía dispersar esfuerzos y sin ningún resultado concreto, por eso ninguna de las entidades está acompañando", agregó a APF.



En tanto, remarcó que sí realizarán una reunión el próximo lunes en Cerrito y el sábado 11 una asamblea con todas las entidades de la Mesa de Enlace entrerriana.