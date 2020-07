Productores sanjuaninos preocupados: en unos días abrirán las compuertas y los canales siguen con basura

Según el programa de cortas de agua acordado entre el Dirección de Hidráulica y las Juntas de Riego, el lunes 3 de agosto levantarán las compuertas para que las aguas vuelva a fluir por los canales y humedezcan las tierras sembradas en la provincia. Sin embargo, como muestran las fotos, los canales están llenas de residuos contaminantes.

“Ya no sabemos qué hacer para que las autoridades de la provincia cumplan con las promesas de acciones y obras para solucionar este preocupante problema”, dijo Ernesto Cortínez, productor de Chimbas.

En la recorrida que hizo DIARIO HUARPE observó que en los canales primarios y secundarios hay desde botellas plásticas hasta pañales, algodones con sangre, papeles higiénicos con restos de materia fecal, animales muertos, bidones y otros recipientes plásticos con aceites y combustibles. También bolsas llenas de residuos domiciliarios, jeringas, inodoros, cuadros de bicicleta, de motos, colchones y heladeras en desuso, entre otros desperdicios.

“Lo he repetido hasta el hartazgo y no me voy a cansar de decirlo: con esa aguar regamos los productores. Es decir, con esas aguas contaminadas se riegan las lechugas, los ajos, las cebollas y todas las frutas y verduras que los sanjuaninos comemos”, dijo Cortínez. “Por favor, hagan algo para terminar con este espanto”, rogó.