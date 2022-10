Llegó la hora de la verdad. Patos y Piuquenes son dueños de sus destinos y están preparados para escribir otra página de su gloriosa historia. Ambos llegan a la octava y última fecha de la Reubicación de Rugby dependiendo de sí mismo para ganarse un lugar en la A para el 2023.

El sábado es el turno de Universidad. La Uni recibe al ya eliminado Peumayén de Mendoza a partir de las 16 horas con el arbitraje de Amelia Zavalla en el predio ubicado en Pocito.

Los dirigidos por el tándem Sánchez-Torcivia tienen tres posibilidades para mantener la categoría. La primera es ganar. Sí lo consiguen no depende de nadie más. En caso de empatar deben esperar que Mendoza RC o Marabunta no triunfen. Sí pierden dependen que los Conejos mendocinos y las Hormigas rionegrinas no sumen puntos.

El domingo 23 es el día crucial para el San Juan RC. Los Piuquénes afrontan la última gran chance de ascenso. A partir de las 14.30 horas en Río Negro va a medirse con Marabunta bajo la atenta mirada del colegialo Víctor Riera.

¿Cuáles son las chances qué tiene el Club de Santa Lucía para clasificar? La más simple es ganar. Sí lo logra no depende de otro resultado. En caso de empatar o perder debe esperar que CPBM no triunfe.

El otro equipo sanjuanino que cierra su participación es Huazihul. Los Caciques llegan sin posibilidades y buscan irse con una sonrisa del Regional cuando visiten a Neuquén RC el próximo sábado desde las 15.30 horas.

Torneo Local USR

La octava jornada del certamen doméstico se lleva a cabo en forma completa el sábado 22 en la que se disputarán dos partidos.

Todas las miradas están puestas en Rivadavia cuando Sporting Club Alfiles y Universidad midan fuerzas desde las 12.30 horas con el referato de Juan Martín Vargas. Los Elefantes son los actuales líderes con 23 unidades; mientras que los Patos los acechan con 15 puntos.

A las 15 horas en el Polideportivo de Pocito, el local recibe a Caucete RC donde César Salinas es el juez principal. Ambos equipos navegan en el fondo de la tabla de posiciones por lo que necesitan la victoria para meterse en puestos de clasificación a la semifinales del Torneo.