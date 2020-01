Prohíben el ingreso al predio de la laguna San Antonio por mortandad de miles de peces

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La aparición de miles de peces muertos en las últimas 24 horas en la orilla de la laguna San Antonio, situada en el partido bonaerense de Benito Juárez, al parecer por la elevada temperatura en el agua, obligó a las autoridades a prohibir el ingreso al predio de unas 1000 hectáreas para la pesca o cualquier otro tipo de actividad deportiva y/o recreativa.



El titular del cuerpo de Bomberos Voluntarios, comandante mayor Pablo Madrid, informó hoy a Télam que "en la jornada de ayer comenzaron aflorar a orillas del espejo de agua, miles de peces muertos, por lo que dimos comunicación a la Municipalidad de Benito Juárez y al Ministerio de Agroindustria bonaerense para su intervención y el análisis de la laguna y del fenómeno".



"Todo indicaría que ocurrió a raíz de las altas temperaturas que está teniendo esta zona, y la falta de lluvia. Este fenómeno puede explicarse si se considera que cuanto más elevada es la temperatura del agua, menos oxígeno retiene y disuelve", dijo Madrid.



Asimismo, el jefe de los bomberos indicó que "la falta de oxígeno en el ambiente acuático y la baja del agua habría provocado la mortandad de los peces, pero hay que esperar el análisis de los especialistas".



"Se ha resuelto cerrar las puertas del predio hasta tanto no se hagan los análisis correspondientes y se retire el cardumen que está sobre la orilla de la laguna. Hasta el momento con maquinarias de la Municipalidad y camiones hemos retirado unos 3 mil kilos y nos faltará otros 3 mil más", explicó Madrid.



Por último señaló que "hasta que no están dadas las condiciones, la laguna no permanecerá abierta al público. A esta laguna suele venir bastante gente para pescar pejerrey, bagre y dientudos, o para nadar o practicar algunos deportes náuticos".



La laguna San Antonio, de unas 1000 hectáreas y de una profundidad que ronda el 1,7 metros, está ubicada en el partido de Benito Juárez, a unos 400 kilómetros de Capital Federal por ruta 3 y a 250 kilómetros de Mar del Plata.