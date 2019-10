Proponen crear por ley un inventario del patrimonio cultural inmaterial de todo el país

POR AGENCIA TÉLAM

La Defensoría del Pueblo de la Nación propuso un anteproyecto de ley en el Congreso de la Nación para crear un "inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial", como tradiciones, música y rituales, y establecer los presupuestos mínimos para su identificación, conservación y salvaguardia en todo el país. La iniciativa parte de lo establecido en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada por la Trigésima Segunda Conferencia General de Unesco (noviembre de 2003) y fue ratificada por la Argentina el 5 de Julio de 2006 con la Ley 26.118. Si bien en 2009 se incluyó al tango como parte del patrimonio cultural intangible de la humanidad y al fileteado porteño en 2014, el año pasado la presentación del chamamé no tuvo éxito debido a algunas observaciones realizadas por la Unesco. "Uno de los argumentos de rechazo del organismo internacional para incluir esa danza al patrimonio inmaterial fue que no había un inventario, por eso, decidimos armar este anteproyecto para que no vuelva a suceder con otras manifestaciones", señaló a Télam Roxana Di Bello, quien estuvo a cargo de la creación de la iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El documento fue enviado el 26 de septiembre a la comisión bicameral de la Defensoría en el Congreso de la Nación y prevé que en estos días tome estado parlamentario. Según la iniciativa, se entiende por "Patrimonio Cultural Inmaterial" expresiones y prácticas que se puedan incluir en una o más de las siguientes categorías: "conocimiento o uso relacionado con la naturaleza y el universo; música, canto, danza o representación; saber o práctica artesanal tradicional; tradición o expresión oral y uso social, ritual o acto festivo". El texto indica que estas manifestaciones deben formar parte "de la identidad cultural de una comunidad, que se continúan practicando y que son transmitidas a las siguientes generaciones para reforzar su sentido de pertenencia", A su vez, se propone la creación del Inventario Nacional de Expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial, "a través del cual se relevarán las expresiones del mismo en todo el territorio en un plazo no menor a tres años desde la entrada en vigencia de esta ley". Se estableció también, la necesidad de incluir en el inventario el consentimiento de la comunidad portadora de las expresiones culturales, "el que deberá ser libre, previo e informado". Para llevar a cabo estos objetivos, se propone la creación de un Fondo Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, que será administrado por la Autoridad de Aplicación Nacional y estará integrado por "las sumas que le asigne el Presupuesto General de la Nación, la recaudación de un impuesto a la actividad turística a crearse, subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de personas físicas o jurídicas, organizaciones nacionales e internacionales.