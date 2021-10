Proponen crear un programa para regularizar el empleo municipal en San Juan

Con el objetivo de regularizar la situación de los empleados municipales sanjuaninos, diputados presentaron un proyecto para crear un programa que esté orientado a transformar los contratos, becas y pasantías en trabajos estables dentro de esas unidades, es decir, que pasen directamente a planta permanente. La iniciativa, elaborada por los legisladores Juan Carlos Gioja, Graciela Seva y Leonardo Gioja, tomó estado parlamentario y no descartan tratarla antes de fin de año.

El borrador de la normativa, que actualmente fue girada y está siendo evaluada en el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia, establece que no se crearán nuevos puestos de trabajo, sino que regularizarán aquellos que ingresaron hasta el 31 de diciembre del 2019.

“Hay una cantidad importante de personas en los servicios que prestan las municipalidades que están en calidad de pasantes, contratados, becarios, es decir, de forma irregular”, mencionó Juan Carlos Gioja.

Lo que se pretende, de acuerdo a lo que explicó, es que los trabajadores ingresen a los beneficios de la seguridad social. Previamente también habrá distintas jornadas de capacitación para el personal que accedería a planta permanente.

Para la puesta en marcha de este programa se requiere la creación de un fondo de dinero para que se compartan los gastos generados entre el Ejecutivo provincial y los municipios. La normativa no establece un porcentaje de cuanto aportará cada una de las administraciones, pero lo que sí menciona es distribución de cargas para que a los departamentos se les haga más liviana la tarea de acceder a esta recategorización.

Cada municipalidad deberá coordinar con el Gobierno local el monto que recibirán. Sin embargo, no será obligatorio que se adecuen a la medida una vez sancionada la ley. Lo establecieron de esta manera para no atentar contra la autonomía municipal alcanzada en la Constitución Nacional. El acercamiento se dará por medio de convenios.

Gioja se mostró cauto y dijo que están esperando respuestas, aunque no quieren generar falsas esperanzas en aquellos que están actualmente en estas condiciones dentro de los municipios. “Todo depende de la mirada política en la conformación de este fondo. No queremos generar expectativas. Esta situación tiene que ver con la posibilidad de realizarlo por parte de los municipios. Muchas veces tienen así a la gente no porque a los municipios les guste, sino porque no les alcanza”, argumentó.

El ahora diputado dijo que el proyecto tuvo una inspiración en lo que fue el PIL (Programa de Inserción Laboral) lanzado por el Ministerio de Trabajo en la época de Carlos Tomada. Adujo que cuando él fue intendente de Rawson pidió una extensión de esta plataforma para contemplar el sector público por lo que pudo regularizar la situación de algunos trabajadores que no se encontraban en planta permanente.