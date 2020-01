Prosiguen combatiendo las llamas en Villa Gesell

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un importante incendio forestal se desató esta tarde en la zona de médanos lindera a Barrio Norte y Los Troncos de la ciudad balnearia de Villa Gesell.



Pasadas las 18:30 unas 20 dotaciones de bomberos de Villa Gesell, Madariaga, Cariló y (Costa del Este) partido de La Costa además de un avión hidrante y un helicóptero están trabajando para controlar que las llamas no crucen la ruta Interbalnearia 11 donde se encuentran barrios con muchas viviendas.



Personal de Defensa Civil y de mantenimiento del municipio de Villa Gesell, personal de la Prefectura Naval y de la Policía Bonaerense, junto a vecinos y turistas colaboran con palas, baldes de agua que sacan de las piscinas de las casas y carretillas con arena para colaborar en este incendio.



“El fuego comenzó en cercanía al acceso de la ciudad por la Avenida Buenos Aires y se extendía hasta la calle Camino de los Pioneros donde se controló de inmediato” indicaron fuentes de Bomberos de Villa Gesell a Télam.



“Una vivienda del barrio Los Troncos ha sufrido el incendio en su cocina, por lo que personal trabaja para que no se desplome el techo ante tanto calor, mientras otra se ha incendiado con parte de su jardín y un bote que se encontraba en el deck y dos viviendas por prevención sus propietarios sacaron sus muebles al jardín para evitar daños mayores ” indicaron.



Según informaron las fuentes, son aproximadamente unas 55 hectáreas las afectadas en esta tarde de martes.



El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, en diálogo telefónico con Télam sostuvo: "estamos desde el municipio poniendo todas las herramientas y el personal al servicio de este incendio para evitar que se reactive y expanda a la zona más urbanizada".



"En estos momentos estoy junto a miembros de mi gabinete en el lugar para colaborar y contener a los vecinos y turistas ante esta nueva desgracia que estamos viviendo en este verano los gesellinos" resaltó el jefe comunal.



Barrera agradeció la colaboración de los vecinos y turistas "realmente la solidaridad se ve una vez más en nuestra ciudad y por estas horas desde el gobierno nacional están mandando para esta zona mas aviones hidrantes" agregó.



Cabe destacar que el fuego se reactivó luego de que ayer se incendiara parte del bosque de la ciudad.



Por estas horas, el incendio se encuentra controlado aunque los vientos de unos 50 kilómetros por hora no ayudan para que termine de normalizarse la situación.