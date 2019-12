Proyecto del Gobierno pide facultades para modificar topes de retenciones a productos agropecuarios

El ministro de Economía, Martín Guzman, anunció hoy que el proyecto de Ley de Solidaridad y Emergencia Productiva prevé otorgar facultades al Poder Ejecutivo para modificar el tope de las retenciones a las exportaciones de determinados productos agropecuarios.



De esta manera, de aprobarse dicho proyecto de ley, el Poder Ejecutivo podrá contar con la facultad de elevar los derechos de exportación tres puntos porcentuales, por lo que el poroto de soja podría ir hasta el 33%, mientras que con el maíz y el trigo, entre otros, podrían alcanzar el 15%.



"Tanto por la necesidad de tener estabilidad como de sentar nuevas condiciones para el desarrollo económico sustentable fomentando la generación de valor agregado, planteamos iniciar un diálogo sobre las bases de las nuevas condiciones para modificar el esquema de retenciones", indicó Guzmán en conferencia de prensa.



El funcionario nacional agregó que "con estas medidas no se están modificando las retenciones pero sí se sientan nuevas condiciones modificando los topes de las mismas".



Según el proyecto, "se prohíbe superar el 15 % (de retenciones) para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que tenían una alícuota de 0 % a esa fecha", como es el caso del trigo y el maíz, así también como el girasol, sorgo, cebada o carnes, entre otros.



"Esto no implica que ni bien aprobado el proyecto se actualicen de manera automática las retenciones. Le da la facultad hasta diciembre de 2021 a hacerlo", explicó una fuente del sector a Télam.



El presidente Alberto Fernández explicó ayer en una entrevista con Telefé que desde el Gobierno "se está proponiendo que se nos dé la facultad de aumentar tres puntos más las retenciones pero yo asumí un compromiso con la gente en campaña, que voy a cumplir, de que vamos a tomar las decisiones en conjunto. No las voy a imponer".



"Aspiro que en los primeros días de enero podamos constituir la mesa del contrato social donde podamos discutir todo. La gente del campo es muy importante y tiene que estar integrada en esa mesa", indicó.



Por otro lado, en el texto del proyecto se informó que "se prohíbe superar el 5% de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo Nacional", aunque no se dio el detalle de cuáles serían tales producciones.



Asimismo, el proyecto prevé que "los derechos de exportación se reducirán para bienes cuya producción implique un mayor agregado de valor a partir de los insumos utilizados y el Poder Ejecutivo Nacional desarrollará políticas de estímulo para los productores".



En otro párrafo el escrito dictamina que "el 70% del valor incremental de los derechos de exportación previstos en esta ley, será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social".



El Gobierno nacional actualizó el sábado el tope de los derechos de exportación para los productos agropecuarios, al derogar el límite de 4 pesos de retención por dólar y dejar firme el 12% de retención estipulado en la resolución original realizada por la administración del ex presidente Mauricio Macri cuando reinstaló las retenciones a las producciones que no tributaban y aumentó la de la soja.



De esta manera, a partir de dicho día el poroto de soja pasó a tributar 30% en concepto de derecho de exportación, mientras que el trigo y el maíz ascendieron al 12%.