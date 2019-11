Pruebas de alcoholemia y narcotest dieron positivos en accidente frente al Obelisco porteño

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los conductores que hoy chocaron frente al Obelisco porteño dieron positivo, uno en pruebas de narcotest y el otro en alcoholemia, informó la Policía de la Ciudad.



Nicolás Perogino, de 21 años y conductor del Volkswagen New Beatle y futbolista de la primera división de Almirante Brown, dio positivo en el test de alcoholemia y se le detectó 1.75 mg de alcohol en sangre, mientras que el narcotest le dio negativo, indicó.



En el caso de quien manejaba el otro vehículo, un Renault Symbol, identificado como Pedro Villalba, de 43 años, dio negativo en alcohol y positivo en cocaína, agregó.



El accidente se ocurrió a las 5,50 casi en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, de donde el “New Beatle giró al intentar retomar la otra ingresó al carril del Metrobus, explicó la Policía en un comunicado.



“Ahí es donde (el New Beatle) chocó de manera frontal con el Renault Symbol, impactando a la altura del cruce de peatones”, apuntó.



Al sitio del choque llegó una ambulancia del SAME proveniente del hospital Ramos Mejía, quien asistió y derivó con diagnóstico de politraumatismo al acompañante del Renault Symbol, un joven de 29 años.



El magistrado de turno ordenó la detención de ambos conductores, la revisión de las cámaras de la zona, las respectivas pruebas de narcotest y alcoholemia y narcotest así como el secuestro de ambos vehículos.



En el caso interviene la Fiscalía correccional y de faltas N° 13, doctor Scanga y la secretaria única a cargo de la doctora Marro.



También ocurrió un segundo accidente vial, esta vez en el barrio porteño de Flores, en la calle Ramón Falcón al 2400.



Allí, un Renault Clio chocó contra dos autos estacionados y volcó, por lo que el conductor fue trasladado con heridas al hospital Piñero, informaron fuentes policiales.