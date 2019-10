Pura Bellota le ganó por un cuerpo y medio a El Animal en el Hándicap Aphara

La yegua Pura Bellota, con la monta del jockey William Pereyra, ganó hoy, por un cuerpo y medio sobre El Animal, el Hándicap Aphara, una prueba de 1.000 metros que fue corrida en el octavo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo. La ganadora, una hija de Manipulador, pagó un dividendo de 3,55 por boleto y empleó un tiempo de 55s 73/100 para la recta de arena. En la largada Pura Bellota hizo una diagonal y se colocó del lado de verja. Desde ahí comenzó a dominar la carrera con un andar muy firme. A su costado izquierdo vinieron Fortino Key, Elkhabar y Cry Me a River . En los 500 metros ya Pura Bellota vino ganando sin problemas y sus rivales intentaron darle alcance. No pudieron. En los 300 metros finales Pura Bellota siguió mandando las acciones con autoridad. Por el medio de la pista vinieron Fortino Key y Elkhabar. Desde atrás y bien abierto surgió la atropellada de El Animal para disputar el segundo puesto. Por poco El Animal terminó siendo el segundo en una carrera que fue ganada sin dificultades por Pura Bellota, una pupila del cuidador Martín Garrido. Hubo un cuerpo y medio de ventaja entre Pura Bellota y El Animal que, a su vez ,venció a Fortino Key por el hocico. El cuarto lugar, a media cabeza, fue para Elkhabar. Los parciales fueron de 20s 61/100 para los 400 metros y de 42s 93/100 para los 800 metros. Pura Bellota alcanzó hoy su quinto triunfo oficial sobre 20 salidas. Ganó de manera muy limpia por el lado de la verja y con un jockey como William Pereyra que supo traerlo bien apretado para que su ritmo no perdiera intensidad. Buena tarea.