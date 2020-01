Putin sostiene que Rusia necesita un "sistema presidencial fuerte"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó hoy que su país necesita un "sistema presidencial fuerte" y no uno parlamentario, en un encuentro que mantuvo con ciudadanos.



"Creo que Rusia, con su enorme territorio y por su carácter multiconfesional y multinacional necesita un sistema presidencial fuerte", sostuvo Putin en la ciudad de Usmán, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú, al subrayar la inconveniencia de adoptar un régimen parlamentario.



Señaló, según la transmisión en directo de su cita con un grupo de ciudadanos, que un sistema parlamentario "teóricamente" es posible en el país y que hay diferentes posturas respecto a su conveniencia, pero dejó claro que él considera que "no lo es".



"Es mejor no experimentar", subrayó, según recoge la agencia de noticias EFE.



El jefe del Kremlin agregó que el parlamentarismo afronta dificultades, por ejemplo, en Europa.



"Pese a la existencia de una infraestructura en forma de partidos políticos estables, en algunos países no pueden formar gobierno durante medio año. No resulta. ¿Se imaginan a Rusia sin gobierno medio año? Sería una catástrofe", dijo.



Putin indicó que en algunos países para formar gobierno se articulan coaliciones de partidos que, muchas veces, defienden posturas antagónicas para alcanzar sus objetivos, y añadió: "¿Cómo pueden cumplir las tareas nacionales?".



Mañanas la Duma del Estado o Cámara de Diputados de Rusia se reunirá para estudiar en primer lectura un proyecto de enmiendas constitucionales propuestas por Putin, que, precisamente, refuerzan las facultades del jefe del Estado.