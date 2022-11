Anoten: Arabia Saudita 2 – Argentina 1, Japón 2 – Alemania 1, Marruecos 2 – Bélgica 0… y hasta entra en el análisis Inglaterra 0 – EEUU 0. La dinámica de lo impensado. El juego más impredecible del continente. La realidad supera todo lo previo al Mundial de Qatar. Porque ésta Copa está desnudando la realidad del fútbol mundial.

El fútbol es uno. El mismo que nació en Inglaterra en 1863. Once contra once jugadores buscando meter una pelota en el arco rival. Parece sencillo, pero no lo es. Y la realidad que vemos en Qatar es el fiel reflejo de una tendencia que venía marcándose desde hace algunos años y que en el país árabe logró su punto de evolución.

Hoy, tener a los mejores jugadores del planeta no te garantiza el triunfo. El peso de la historia ya no se cotiza en la balanza. Las camisetas no ganan partidos. Y el aliento en las tribunas pasó a ser solo color. Es que todo cambió, porque Qatar está desnudando la realidad del fútbol mundial.

Técnica, táctica y sobre todo el estado físico, marcan tendencia. Cuando una de esas virtudes estratégicas no funciona, lo más probable es que ni teniendo a Messi, Neymar, Mbappé, Ronaldo y Benzema la victoria llegue. Porque las figuras o individualidades pueden dar dos o tres alegrías, pero lo más probable es que lo consigan en un margen de 10 presentaciones.

Estudiar, analizar, internalizar la idea y ejecutar. El fútbol mundial lo refleja de la mejor manera. Entonces… ¿Fue sorpresa que Arabia superara a Argentina, que Japón venciera a Alemania, y que Marruecos le ganara a Bélgica? El fútbol es estrategia, pasó a jugarse más con la cabeza que los pies. Este 2022 está dando serios argumentos para afirmar que Qatar está desnudando la realidad del fútbol mundial.

Argentina, Alemania y Bélgica, solo estos tres por ser los resultados que más asombraron o los que todavía piensan que la camiseta y las figuras ganan partidos, son el fiel reflejo. Desde subestimar al rival, apostar con futbolistas que no están al 100%, no tener variantes tácticas para dar vuelta un resultado, etc., etc. El adversario también juega y Arabia, Japón y Marruecos tuvieron sus argumentos sólidos porque en un Mundial de Fútbol no hay mucho espacio para la suerte.

Es que Qatar está desnudando la realidad del fútbol mundial. Los partidos pasaron de tener 90 minutos a 100 (muchos goles han sido en tiempo extra). Entonces la exigencia demanda un plus más. A su vez el VAR pasó a ser la vedette de la Copa. El que para muchos sirve y para otros perjudica. La realidad es que la tecnología es el principal enemigo del futbolista de potrero, del que mete magia, del vivo y astuto, del que busca primerear, del que hace del fútbol un espectáculo que generaba asombro.

A todos ellos les pusieron un freno y el fútbol dejó de lado a esos “pícaros”, los esenciales que llevaron a que el fútbol sea el deporte más popular del universo. Simplemente, porque hay un antes y un después de esta Copa, porque Qatar está desnudando la realidad del fútbol mundial.