Qué dicen en la industria sanjuanina sobre dejarle de pagar el sueldo a dispensados que no quieren vacunarse

En las últimas horas se conocieron las declaraciones del presidente de la Unión Industrial, Argentina, Daniel Funes de Rioja, quien opinó que se debe dejar de pagar el sueldo a los trabajadores que no vuelven a trabajar porque no se quieren vacunar contra el coronavirus y generaron polémica.

Para aclarar el tema, el vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan, Gustavo Fernández, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que Funes en sus dichos hizo referencia al personal dispensado de trabajar, por ser factor de riesgo o por edad, que no se quiere vacunar y tampoco quiere volver al trabajo.

“Hay un problema que todavía tienen algunas empresas con personal que está dispensado por la ley, porque los decretos habilitados no son claros con el retorno de aquellos que no quieren vacunarse, entonces muchas tienen gente en esa situación, no se quieren vacunar y no quieren volver a trabajar”, dijo.

Es por ello que Unión Industrial planteó que no deberían pagarles el sueldo a quienes están dentro de este grupo porque lo vienen cobrando desde el inicio de la pandemia sin ir a su empleo.

“En San Juan estamos de acuerdo, me parece que no es justo que las empresas sigan después de un año y medio pagando el sueldo sin ir a trabajar”, comentó Fernández.

No obstante, en la provincia no son muchos los empleados que están en esta situación. Hay alrededor de 16.000 trabajadores industriales directos, es decir en blanco, y de ese número un 10% estaba de licencia por causas asociadas al covid, porcentaje que fue bajando a medida que fue avanzando el plan de vacunación.

La mayor parte del personal de riesgo se vacunó y volvió a trabajar, pero hay algunas personas que no quieren inmunizarse ni tampoco volver, aunque Fernández aseguró que no es un número significativo el de las personas que están en esa doble condición.

Donde sí advirtieron ese panorama fue en el sector de los plásticos que, según el vicepresidente la Unión Industrial, están amparados por una posición del gremio que está de acuerdo con las dispensas de quienes no se quieran vacunar ni volver.

Lo que buscan con estas declaraciones es obtener algún tipo de respuesta por parte de las autoridades para que clarifiquen la situación y la dejen expresa en alguna resolución. Esto es necesario, ya que, si un empresario deja de pagar el sueldo a los empleados mencionados, los trabajadores tendrán un amparo legal y es probable que el caso termine judicializado debido a que las normas no son claras.

“Estamos con disponibilidad de vacunas para inmunizar a los trabajadores, tienen el derecho de no vacunarse, pero después de un año y medio y estando esa posibilidad, no es justo que la empresa deba tener la obligación de seguirles pagando el sueldo”, cerró el vicepresidente de la Unión Industrial San Juan.

La situación con los trabajadores estatales

A mediados de mayo, los tres poderes del Estado sanjuanino resolvieron suspender las licencias Covid de aquellos agentes que hayan sido vacunados. En total son unos 4.900 los que gozaban en ese momento de la dispensa, aunque no todos debieron regresar a las tareas presenciales. Pudieron continuar de permiso los que para esa fecha no habían recibido ninguna dosis y los que sufrían patologías fijadas como "excepciones".

La decisión de hacerlos volver a sus puestos de trabajo la tomaron debido a que con al menos una dosis están mucho más protegidos de las consecuencias graves del Covid. Además, las reincorporaciones eran necesarias para normalizar el funcionamiento del Estado, que estuvo disminuido por falta de personal desde el principio de la pandemia.

Qué dicen las cámaras y sindicatos

Confederación Argentina de la Mediana Empresa

El titular de CAME, Guillermo cabrera, dio su opinión personal y dijo: “Creo que la solicitud de la Unión Industrial es razonable porque no hay motivos reales para que la gente no quiera cumplir con la obligación de trabajo. Primero que, si alguien no se vacuna corre el riesgo de contagiar a otros que sí están vacunados. Segundo, los vacunados que no quieren trabajar no deberían recibir el salario como corresponde es lo lógico dentro de una relación laboral normal”, sostuvo a este medio.

En CAME no están teniendo ese problema porque hay 97 empleados y la mayoría está trabajando desde su domicilio.

CGT en San Juan

El referente de la CGT en San Juan, Eduardo Cabello, se mostró sorprendido ante las declaraciones del presidente de la Unión Industrial y, además, dijo que no está de acuerdo con sus dichos.

“Aún no hay nada que obligue a la gente a vacunarse. Si lo vemos desde el lado práctico, en el que necesitamos que haya trabajadores y la industria empiece a producir, podría ser entendible. Me parece una posición déspota ya que los trabajadores hacen todo lo que puedan y cuidan su salud y por supuesto, cumplen con los decretos vigentes nacionales", comentó en rueda de prensa.

“Los obligan a vacunarse porque si no pierden el trabajo, ¿dónde queda la ley de Contrato de Trabajo? Estos comentarios no están a la altura y ojalá no sea una muestra de ideología”, agregó.

Según Cabello, más del 80% de empleados de la construcción están vacunados. Admitió que “hay un sector resistente y que los delegados abordan para sacar dudas y destacar beneficios. De a poco se hace concientización”.

Unión Obreros y Empleados Plásticos

El secretario general de la Unión Obreros y Empleados Plásticos, Rolando Manzanelli, hizo referencia a los dichos y sostuvo que el cree que “es una expresión de deseo más que nada porque eso lo determina el presidente con los decretos que va sacando por la pandemia”.

“Comparto la idea de que el trabajador que este vacunado y este bien, sin comorbilidades, debería volver, pero no presionado ni obligado”, dijo.

Además, admitió que es muy vidrioso obligar a un trabajador a colocarse una vacuna que todavía no está en el calendario de vacunación.

En este sector el 98% volvió a trabajar, excepto algunos trabajadores con cáncer, insulinodependiente o procesos graves de salud. Son unos 750 trabajadores y unas 30 personas están dispensadas.

Cámara de Comercio

El titular de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, opinó que “hay que tener cuidado con la inconstitucionalidad, no se tienen que avasallar derechos”.

“Si hay una persona de riesgo no se quiere vacunar y no quiere ir a trabajar, se tendrá que ver cada caso y ver qué se arregló con el empleador porque puede pactar el trabajar desde su casa. También hay personas con enfermedades que no se pueden vacunar porque es un riesgo por eso hay que ver cada caso”.

Centro Comercial de San Juan

El presidente del Centro Comercial de San Juan indicó que “es una medida para ponerle reglas a los grises”.

“Cualquier persona puede ser pro o anti vacunas, pero en el ámbito laboral tenés que manejarte con las reglas del juego. Si el Estado está insinuando que para acceder a ciertos lugares hay que tener un carnet de vacunación, creo que no se puede ignorar esta situación. Hay sectores que no pueden ignorar la falta de vacunación”, comentó.

“Son baches que se dan en estas situaciones que se tienen que solucionar en el camino”, agregó.

Minozzi dio a conocer que, si una parte de un sector no quiere trabajar porque tiene miedo al contagio, entonces “se tiene que resolver la situación laboral también porque la situación económica no ayuda a sostener estos privilegios”. “No podemos hoy frenar la situación económica porque alguien sin argumentos no quiera venir a trabajar”, comentó.