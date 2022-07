¿Qué dijeron? Boca presentó a Hugo Ibarra en una sorpresiva conferencia de prensa

Este lunes 11 de julio, Boca Juniors realizó una conferencia de prensa para presentar a Hugo Ibarra cono nuevo DT. El exdefensor pasó a ser el nuevo entrenador del Xeneize, después de despedir a Sebastián Battaglia en los últimos días. El Consejo de Fútbol y Jorge Ameal decidieron dejar al "Negro" como líder del plantel, tras un fin de semana lleno de conflictos, con la salida de Carlos Izquierdoz y una nueva derrota, ante San Lorenzo.

Al comienzo de la conferencia, Jorge Amor Ameal informó lo siguiente: "Vamos a hacer la presentación de nuestro cuerpo técnico desde la fecha hasta el 31 de diciembre de este año. No vamos a estar hablando de técnicos, ni jugadores, ni nada que no esté sobre este tema. Todos los conocen a ellos, así que estamos muy contentos de darle la bienvenida a Hugo Ibarra, "Tito" Pompei y Leandro Gracián".

"Es fundamental que esto se transmita bien. Ellos serán los encargados de buscar el mejor equipo después. Estamos muy felices y contentos por nuestra gente. Hemos logrado muchas cosas y nos comprometemos a lograr muchas cosas mal. Venimos a hablar pura y exclusivamente de nuestro cuerpo técnico, para no faltarle el respeto a ninguno de todos los nombres que se hablan", expuso el Presidente de Boca Juniors.

La palabra del nuevo DT de Boca

Ya como entrenador de la primera, Hugo Ibarra afirmó: "Estoy muy feliz, contento. Quiero muchísimo a este club, me ha dado mucho más de lo que pensaba en mi vida. Como jugador dejé todo por esta camiseta e institución. Ahora tengo un lugar muy importante, como entrenador. Con respecto a la salida de Izquierdoz, fue una decisión técnica, para eso soy entrenador. Con el Consejo hablamos constantemente, el trabajo lo vamos a ir haciendo de a poco".

"Estamos con el mejor plantel del fútbol argentino y en el mejor club del mundo para mí. Sobre el partido del sábado con San Lorenzo, nosotros agarramos un día antes al plantel y al equipo, todo golpeado por ser eliminados de la Copa Libertadores. En este club no se pueden permitir más días de estar lamentándose, hay que pasar la página. Boca no espera y eso queremos transmitir. Hay que reponerse lo más rápido posible", expresó el nuevo entrenador del cuadro azul y oro.

Por otra parte, el "Negro" también aprovechó para decir: "Con los jugadores he hablado. La forma la vamos a ir dando día a día. Estoy convencido del equipo que queremos armar con mis colaboradores. Me gusta jugar con un futbolista suelto, en la reserva lo usé. Es la forma de lo que uno quiere como entrenador". "Son técnicos, no son técnicos internos. En diciembre evaluaremos", cerró Ameal.