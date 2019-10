Qué dijeron los candidatos sobre el aborto

Durante el segundo bloque del Debate 2019 los 6 candidatos a presidente dieron su opinión sobre la necesidad o no de legalizar el aborto.

Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos aseguró que: "en Argentina los abortos ocurren y seguir castigando lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino". Y agregó que "hay que tender a la legalización, porque así les vamos a dar oportunidades a las mujeres pobres. Terminemos con la hipocresia", aseguró.

Gómez Centurión. "Me opongo tajantemente a cualquier modelo de ley de aborto. La vida del niño por nacer no se plesbicita. En DDHH vamos a indemnizar a las víctimas de la subversión. La hipocresía es disfrazar a un bebé de derecho humano. Mienten si defienden las dos vidas si regalan misoprostol. Mienten si dicen si defienden los derechos y tienen una vicepresidente con ocho procesamientos".

Nicolás del Caño: El aborto es un derecho elemental y la Iglesia no son providas, son pro abortos clandestinos. Se tiene que implantar la educación sexual integral en todas las escuelas. Iglesia y Estado tiene que ser separados”.

Los que no emitieron una opinión

Mientras algunos dieron su apoyo o rechazo contudente a la legalización o no del aborto, hubo otros candidatos que prefirieron no dar una oponión específica.

José Luis Espert: Apoyamos la ESI en la medida en que sea un complemento en la educación que reciba en casa. Pero en contra de que se degenere en ideología de género.

Roberto Lavagna: "Si hay un derecho humano que está siendo violado con gran profundidad es el hambre en Argentina. Cuesta mucho entender que un país con la capacidad productiva de Argentina haya hambre. Insistimos en que se declarara una emergencia nutricional. Es el principal derecho humano a tener en consideración".

Mauricio Macri. "Me hace feliz ser presidente de un país plural y con libertad. No concibo una sociedad sin pluraidad. Siempre he gobernado para todos y defenderé el derecho de todos. Es inaceptable que haya desigualdades entre hombres y mujeres. Hemos lanzado un plan de igualdad y de violencia de género, y lo agregamos en la currícula educativa. Hemos mejorado el sistema de denuncias, que en el otro gobierno casi ni existía. También impulsamos la ley Brisa. En el gobierno anterior las víctimas de delito no tenían ningún derecho. Estuvimos muy cerca de las víctimas de delitos del gobierno pasado y me sorprende cómo han sido desamparados".