¡Qué dolor! Un campeón de UFC se cortó el tendón de Aquiles y dejó el título vacante

Un reconocido campeón de UFC sufrió una grave lesión inesperada, llevándolo a dejar libre el título que tenía. De acuerdo al propio peleador, quien afirmó que el hecho ocurrió durante un juego de baloncesto entre varios luchadores antes del evento del fin de semana en Las Vegas, estará un largo tiempo inactivo. El monarca afectado es Jamahal Hill, que deberá someterse a cirugía para reparar el desgarro sufrido en el tendón de Aquiles.

Se estima que el tiempo y proceso de recuperación tras la cirugía, llevará aproximadamente de ocho a doce meses, pero podría extenderse dependiendo la rehabilitación que requiera. Como resultado de lo ocurrido, Hill renunciará a su título de Peso Semipesado de UFC. Claramente es un suceso inesperado que cambió el rumbo y planes del luchador, quien logró convertirse en el campeón de las 205 libras con una extraordinaria victoria en enero frente a Glover Teixeira.

Jamahal Hill dio explicaciones por medio de su canal de You Tube este jueves: "Lamentablemente he sufrido una lesión. Me rompí el tendón de Aquiles. Es solo una de esas cosas que suceden. Es una lesión dura. Es uno que requerirá cirugía y requerirá tiempo y rehabilitación y cosas para que yo esté fuera por un tiempo. También con eso, me dieron una oportunidad. Se me dio una bendición que vino por la desgracia de otra persona".

"Jiri Prochazka fue el campeón, sufrió una lesión mientras pasan estas cosas. Renunció al cinturón y permitió que otros no mantuvieran la división. Para que la división siga avanzando. Para seguir entreteniendo. Para asegurarse de que la gente tuviera un campeón. Haré lo mismo. En este momento, lo más importante es concentrarme en mi recuperación, concentrarme en volver al 100 por ciento", agregó el campeón de Peso Semipesado de UFC.

¿Qué sucederá con el título vacante de UFC?

Luego de la lesión sufrida por el campeón de Peso Semipesado, el título de la división vuelve a quedar vacante. Antes de lo sucedido, se esperaba que Jamahal Hill se enfrentara con Prochazka a finales de este 2023, pero claramente no será posible. De ahora en adelante, sólo queda esperar y ver qué decisiones tomará UFC para coronar a un nuevo rey. De todas formas, se estima que el peleador checo de Artes Marciales Mixtas regrese antes de fin de año.

"El espectáculo debe continuar y no estoy exento de eso. Me prometieron que lucharé por mi título inmediatamente tan pronto como pueda, así como por las otras cosas que vienen con eso. Es sólo parte de la historia. No importa lo que sea, la historia se va a escribir. Es solo parte de esa historia ahora. Es solo una prueba. Estoy siendo probado y enfrentaré el desafío como hombre y como campeón", cerró Jamahal Hill, esperando ansioso su regreso.