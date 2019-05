Qué esperan los fondos del exterior si gana Macri o la fórmula K

La grieta política en la sociedad tiene su correlato en las expectativas que tienen los inversores en Wall Street en base a quien pueda llegar a ser el próximo presidente de Argentina. En un call conference de cuatro fondos de inversión internacionales, al cual pudo acceder El Cronista, se planteó la dinámica que pueden llegar a tener las variables financieras argentinas si llegase a ganar Cristina Kirchner o si llegase a ganar Mauricio Macri.

Si se retoma un sendero hacia el populismo, desde Wall Street esperan un salto del dolar del orden del 65% al menos, lo que potenciaría la dinámica inflacionaria, con riesgos de hiperinflacion. Por su parte, el riesgo pais evidenciaría una fuerte suba mientras que el contexto económico y político quedaría fuertemente condicionado. Por el contrario, ante una victoria de Macri, se mantendría el status quo, y en el cual el Gobierno continuaría enfrentando los escenarios de estrés financiero y económico que enfrenta actualmente aunque con un sendero de recuperación paulatina.

Dólar

Como primer punto de partida dentro del call conference se planteó las expectativas que tienen los fondos de inversión en base al futuro del tipo de cambio local ante los distintos escenarios.

De los cuatro fondos presentes en la reunión, tres de ellos esperaba a un dólar por encima de $ 75 ante una victoria de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, si hoy fuesen las elecciones y llegase a ganar CFK, el dólar subiría entre un 67% a un 75%, días después del resultado electoral.

“No sabríamos cual puede llegar a ser el dólar de equilibrio que contemple el riesgo populista en Argentina, aunque decididamente debería ser mayor al actual. Nosotros, y el mercado probablemente, vamos a tomar a una victoria de Cristina Kirchner como negativa, con lo cual es de esperar una reacción mala. Planteamos un sendero de suba del dólar ya que el sector financiero argentino va a querer refugiarse en dólares, dados los antecedentes que dejó el último gobierno de Cristina”, dijo el gestor de uno de los fondos presentes.

Si por el contrario, Cambiemos logra consagrarse con un nuevo período presidencial, el tipo de cambio no registraría cambios en forma inmediata, sino más bien, se esperaría una cierta apreciación del tipo de cambio. Si las elecciones fuesen hoy, la apreciación llegaría a niveles de $ 42 a $ 43, aproximadamente.

“El dólar buscaría un equilibrio sin riesgo electoral. Al igual que los bonos, el tipo de cambio tiene cargado dentro de sí, un importante componente político, con lo cual, despejada la incertidumbre política, podríamos esperar que la presión cambiaria ceda y veamos cierta corrección a la baja en la divisa”, sostuvo el portfolio manager de mercados emergentes de uno de los fondos presentes, radicado en Nueva York.

Otro especialista presente en la reunión sostuvo que el dólar no debería ir debajo de 42 pesos, por ello es que proponen una apreciación inicial hasta ese nivel.

“El dólar no puede ubicarse persistentemente debajo de $ 42 ya que lo dejaría con un riesgo de atraso cambiario. No significa que ante la buena noticia para el mercado de que gane Macri, el dólar no pueda testear dicha zona. Pero para nosotros, ese no sería un nivel de equilibrio. Los niveles actuales lucen como un nivel de equilibrio mayor, que lo que podría ser niveles debajo de $ 42”, asintió.

Inflación

La reunión fue llevada a cabo previo a los últimos datos de inflacion. De todos modos, para los especialistas reunidos en la conferencia, la inflación dependerá radicalmente de quien sea el próximo presidente ya que justamente, el resultado electoral impactará en el tipo de cambio y la dinámica del dólar tendrá sus efectos en la inflación.

Para los fondos que proyectaban un dólar por encima de $ 75 con una victoria de CFK, estimaban un rebrote inflacionario severo. Mientras que, con un escenario de victoria de Macri, el sendero inflacionario converge hacia una mayor normalización dado el actual programa del BCRA y del programa con el FMI.

“Si llegase a ganar CFK, probablemente el dólar se dispare. Con una suba del 65% del tipo de cambio, en línea con lo que proyectamos, el piso de inflación sería del orden del 7% al 9% mensual para los primeros meses de 2020. De no poder contener ese rally inflacionario, probablemente el espiral inflacionario se agrave, comprometiendo severamente la batalla contra la inflación”, alertó.

Uno de los portfolio manager reunidos explicó que la salida del cepo cambiario condicionó en gran parte la lucha contra la inflación en toda la gestión de Cambiemos, con lo cual, probablemente veamos un alto condicionante al gobierno de CFK, si es que llegase a ganar.

Por el contrario, con una victoria de Macri, desde Wall Street esperan que el sendero de desinflación se logre en los próximos cuatro años.

“Si bien es difícil proyectar como podría terminar en materia inflacionaria un eventual segundo mandato de Macri, de persistir las actuales medidas, la inflación debería ubicarse cerca o debajo del 12% o 15% en 2023”, anticiparon. Casualmente esos guarismos eran los números que esperaba el Gobierno en 2018, obviamente, sin una corrida cambiaria en el medio.

Riesgo país y acciones

A la hora de analizar la dinámica que podrían llegar a tener los bonos y las acciones, los fondos presentes remarcaron que habrá una marcada diferencia en cuanto a lo que podemos esperar para los activos financieros argentinos.

Si llegase a ganar CFK, los activos financieros lucen caros, mientras que, si ganase Macri, lucen baratos.

“La primera reacción ante una victoria de CFK sería nuevamente muy negativa. El riesgo país debería subir al menos un 20%. Si hoy fuesen las elecciones, vemos un riesgo de que los bonos registren una fuerte baja, sobre todo los más cortos. Ante tal escenario, el riesgo de default es significativo”, dijo un analista senior de un fondo global ubicado en EE.UU.

Otro especialista presente que tomó la palabra sostuvo que “deberán inmediatamente salir a calmar al mercado. La encuesta de Isonomia asustó y generó una baja de 16% en dos días en la renta fija argentina. Si llegase a ganar CFK, probablemente veamos dicha dinámica, pero mas exagerada. El mercado va a entrar en modo pánico”, dijo y además recordó que muchos fondos globales no pudieron descargar bonos locales tanto como hubiesen querido.

“Se convirtieron en fondos en distress a la fuerza ya que asumir una perdida a estos precios resulta les demasiado caro y han decido conservar los títulos”

Por otro lado, yendo a una eventual victoria de Macri, los gestores esperan que el riesgo país descomprima entre un 35% a un 45% desde los niveles actuales.

“La mitad del riesgo argentino es político. Probablemente la renta fija de corto plazo registre una fuerte suba, en toda la curva. Nos gusta mas la parte media ante tal escenario, pero hoy en día hay mucho valor en todos los segmentos de la curva”, dijeron en el call.

Finalmente, uno de los especialistas destacó que hay oportunidades tanto en la renta fija en dólares como en pesos, y que se puede abrir nuevamente la oportunidad de invertir en moneda local.

“Vemos valores atractivos en activos en pesos. Las tasas reales de algunos bonos son demasiado atractivas y que contienen un riesgo electoral en el medio. Están contaminados con la incertidumbre política y de despejarse la misma, el potencial es significativa. Si ganase Macri, por un tiempo, Argentina podría volver a ser la niña mimada de emergentes”, anticipó.

Futuro político

Por último, en el call conference se analizó el panorama político ante una victoria de CFK y Macri. Así como esperan que la inflación y los activos se orienten hacia un proceso de normalización ante una eventual victoria de Macri, esperan que se recrudezcan las tensiones políticas y se complique aún más la economía.

“Si llegase a ganar CFK, la inflación va a ser el gran condicionante. Las presiones que tendrá para cumplir con la deuda van a ser muy importantes tanto del Fondo Monetario Internacional como de EE.UU. Con lo cual, no hay espacio para cosas raras. Esto quiere decir que el Banco Central deberá ser prudente en su política monetaria. La tasa de interés deberá ubicarse significativamente más alta que los niveles actuales para combatir la inflación. Eso va a retrasar la recuperación económica y de hecho la va a demorar. Es probable que Argentina no crezca en los próximos cuatro años si es que llegase a ganar CFK”, alertaron.

En lo que respecta al plano político, en el Call alertaron el hecho de que, ante una eventual derrota Macrista, no existiría un contrincante político con fuerza para contrarrestar el regreso al poder del populismo.

“Si Macri es derrotado, no luciría nadie como un eventual líder de la oposición. Macri cuenta con un elevado nivel de rechazo y una vez consumada la derrota, el panorama político sería complicado. Una victoria del populismo sin una oposición fuerte es lo mas grave que vislumbramos y por ello justificamos una fuerte suba del dólar, del riesgo país y baja de las acciones ante tal escenario”, alertaron.

Por JULIÁN YOSOVITCH