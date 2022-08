“¿Qué hacías antes?” es la sección en la que DIARIO HUARPE conoce a personalidades públicas de San Juan. La idea es conocer esa primera etapa para ver cómo comenzaron, cómo eligieron lo que son y, finalmente, qué esperan en el futuro.

Ya pasaron por esta sección “Conejo” Márquez, “Lucho” Linares, Ana Paula Anzor, Marisa Gil y Marcela Podda, entrevistas que podés revivir en YouTube, Facebook e Instagram. Ahora le toca a Guillermo Juárez, presentador de TV, periodista y locutor, es por eso que le preguntamos…

Publicidad

Guillermo Juárez tuvo el horizonte marcado desde niño. A los 12 años entró en el Liceo Militar Espejo en Mendoza.“Entré por decisión propia, al igual que cuando me fui, fue por decisión propia. Yo quería ser militar”, dice.

Después del Liceo, pasó por el Colegio Militar y por la Escuela de Infantería, donde hizo la especialización y a fines de 1982 lo destinaron a la Patagonia.

Su otra pasión, que lo marcó profesionalmente, también apareció en su niñez. Cuando tenía 10 años ganó un concurso provincial de composiciones y como premio fue a leerla al aire de Radio Colón.

“Cuando entré al sótano de la radio, sobre calle Mendoza, me explicaron todo. Me decían mirá, esto es lo que tenés que decir, por acá va a salir el sonido y cuando prenda la luz, vas a salir, así que no tengas miedo. Entonces me puse, ahí frente al micrófono, no me equivoqué y descubrí la pasión por la radio”, afirmó.