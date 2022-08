¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar criptomonedas?

El mundo de las criptomonedas ha ido ganando cada vez más terreno. Mientras que hace apenas diez años era cosa de un reducido grupo de personas, hoy goza de una popularidad cada vez mayor. Si bien hay miles de monedas digitales y de tokens en distintas blockchains, también surgieron una gran cantidad de plataformas de compra y venta, cada una con diferentes modalidades de custodia. A su vez, esto ha sido algo contraproducente para sumar nuevos adeptos ya que en muchas oportunidades termina resultando confuso para los recién iniciados.

En el vocabulario cripto, lo primero que hay que saber es qué es un exchange. Se trata de un lugar virtual, muy similar a una bolsa de valores, en donde se intercambian criptomonedas. Para cualquier moneda digital, la cosa funciona más o menos así: si yo quiero comprar dólares digitales (lo que dentro de Bitso se llama USD stablecoins) con pesos argentinos, primero hay que consultar con un libro de órdenes organizado de a pares. Allí, se listan todos los precios y cantidades que alguien ofrece comprar, así como también las cantidades y precios que alguien ofrece pagar por esos dólares digitales.

Al igual que con los dólares “papel”, mediante el mecanismo “cripto” todos quieren comprar lo más barato posible y vender lo más caro que se pueda. En el libro de órdenes (anteriormente mencionado) de un Exchange, están todas las órdenes de compra (bid) y de venta (ask) de sus clientes. La regla general indica que, cuánto más baja es la diferencia porcentual entre el ask y el bid (llamada spread) mejor es para el usuario ya que significa que hay mucha oferta y mucha demanda, es decir, hay más liquidez, lo que indica cuán saludable es un exchange.

En Argentina hay exchanges que por el mismo par de monedas digitales muestran spreads menores al 2%, pero otros más del 15%, ya que hay mucha diferencia. Esto, a la hora de elegir un Exchange, es de suma importancia tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Según publicó el portal especializado Ámbito, viendo un caso en el que se compra criptomonedas al mejor precio disponible, por ejemplo un ask de 102, y si se quiere vender inmediatamente y el spread es de 2% (bid de 100), se tendría que esperar a que el precio suba más de un 2% para comenzar a ganar dinero. De igual manera, si el spread es de 15% (ask de 115 y bid de 100) se tendría que esperar a que el precio suba un 15% para poder vender y no perder dinero.

Por otro lado, también es importante considerar, en estos casos, el fee del Exchange, es decir, la comisión. Por cada transacción, algunas plataformas cobrar un fee. Es decir, sobre el monto total de compra o venta de cualquier asset, se cobra una comisión que constituye una buena parte de la rentabilidad, justamente, del Exchange.

La inclusión de la tasa en el spread también es relevante. Hay algunos exchanges que no cobran un fee directamente, aunque lo cierto es que lo incluyen dentro del spread. Para saber cuánto se paga realmente por lo que se compra, lo correcto sería comparar manzanas con manzanas, lo que significa spreads más fees de compra y venta entre distintos exchanges.

La persona que compra y vende criptomonedas de manera regular se denomina “trader”. Para este tipo de comprador, la inclusión de la tasa en el spreed es de suma importancia, mientras que para gente que compra bitcoin a largo plazo, la variación del precio será tan grande que los pequeños porcentajes en los exchanges no les van a resultar significantes. Aquí lo que primaría es saber si el Exchange es seguro y regulado.

En el caso de que la estrategia sea comprar dólares digitales para protegerse de la devaluación e ir vendiendo a medida que uno lo necesite, elegir un Exchange de bajo spread y bajo fee puede hacer una gran diferencia tangible y real al bolsillo de la persona.