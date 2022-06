¿Qué número usará? River Plate oficializó la llegada de Rodrigo Aliendro y ya fue presentado

Rodrigo Aliendro llevó a cabo la revisión médica este lunes y se convirtió en nuevo jugador de River Plate. El mediocampista firma un contrato con el conjunto de Núñez para poder sumarse a la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores de América. A sus 31 años, llega libre desde Colón de Santa Fe, a pesar que su vínculo terminaba el 30 de junio. Tras ponerse de acuerdo las partes, ya se lució con "La Banda".

Cabe resaltar que el volante quedará con un vínculo con la entidad rojiblanca por tres años, por lo que este mismo martes ya se unirá a los entrenamientos que comanden Marcelo Gallardo. De esa forma, quedará en manos del entrenador de River si el miércoles está en la lista de concentrados o no para el primero de los dos choques con Vélez, el que se dará en Liniers, por la ida de octavos de final. Además, tendrá la camiseta número 27.

Con ese marco de fondo, el club "Millonario" ya le dio lo saludó en las redes sociales, como así también el propio futbolista se mostró con orgullo con la camiseta. Si bien no hay información aún del acuerdo entre Colón y su nueva casa, fuentes indicaron que se habría comprado un 25 por ciento, más del pase de Alex Vigo (ya tenía el 50%), que actualmente milita en Independiente. Aliendro, campeón de la Copa de la Liga Profesional, ha jugado 23 partidos en el año y brindó 4 asistencias.

Aliendro, la novela del mercado de pases

Días atrás, Eduardo Domínguez, entrenador de Colón, se refirió a la situación en conferencia de prensa y se mostró un tanto molesto. "Es un gran jugador, no me llamaría la atención si el entrenador de River se fija en él, como tampoco me llamaría la atención del entrenador de Boca. No sé si es de los gustos de él. No me voy a meter y empezar a ver... '¿Lo llamó? ¿El otro entrenador lo llamó?' Nosotros tenemos que trabajar por y para Independiente, por nuestra creencia y que los demás trabajen para sus clubes", indicó al comienzo.

"No me voy a poner a investigar si realmente lo llamó. Y si hablo con Rodrigo no le voy a preguntar '¿Te llamó?'. Es tema de él y de los otros clubes. Nosotros nos tenemos que preocupar, priorizar, focalizar y mejorar todo este tema. Porque si seguimos de la misma manera, estamos parados en el mismo lugar y quiere decir que no estamos avanzando y nosotros debemos avanzar", expuso después.