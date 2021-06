Qué opina el único sanjuanino sentado en la mesa chica de la UIA del nuevo presidente

Desde este martes la Unión Industrial Argentina tiene nuevas autoridades en su cúpula y esta vez contará con la presencia de un sanjuanino entre ellos. Se trata de Hugo Goransky, quien se ha desempeñado durante años como presidente de la Unión Industrial de San Juan. Antes de asumir, en un acto programado para las 16 vía online, el empresario contó qué es lo que se viene para esta nueva gestión y qué opina del nuevo presidente, Daniel Fuetes de Rioja.

Lo primero que resaltó el sanjuanino es que el nuevo titular no es un recién llegado, si no que viene trabajando desde 1995 en la unión. Durante este tiempo también ha trabajado cerca de San Juan, ya que participó de los dos coloquios que organizaron en la provincia, en el B20 (el Business 20, la representación del sector privado en el G20) y otras actividades que tuvieron como centro esta tierra.

Para Gornasky esto, junto a varias declaraciones a la prensa o institucionales, demuestran la intensión federal que tendrá Fuentes de Rioja. El sanjuanino contó que vienen trabajando y que está interiorizado sobre las necesidades de las economías regionales.

El sanjuanino aclaró que el presidente saliente Miguel Acevedo también tuvo sus acercamientos a los pedidos del interior. Pero, dijo, De Rioja tendrá “un estilo y formas de trabajo diferentes”. El objetivo central de la UIA, dijo, “es que nos vaya bien”.

De Rioja ha sido presentado por unos como intransigente y por otros como demasiado dialogador, con respecto a su relación con el Gobierno. Gornasky en cambio puso el foco en que “la Unión Industrial no es oficialista ni opositora, lo que hace es generar y acercar propuestas del sector privado para que el Gobierno tenga una mirada antes de votar leyes”.

Justamente meter bocado en la tarea legislativa será uno de los proyectos de la participación del sanjuanino, quien es parte de la nueva Comisión Directiva con empresarios de todo el país. Es que, tras años de luchar por la reinstauración de un decreto que le de beneficios impositivos a las provincias, el dueño de La Platense adelantó que ahora el foco está puesto en la creación de una ley.

“Queremos dejar de hablar de un número y que se trate un proyecto de promoción de desarrollo federal, que le permita a la oposición y al oficialismo votar”, explicó el sanjuanino. La idea de fondo es similar a la del decreto 814 que tanto han peleado desde el interior y que fue bandera durante años de la UISJ: que las industrias del interior paguen menos al Estado y puedan competir en igualdad de condiciones con aquellos que están junto al puerto.

Pero tras años de idas y venidas con un decreto que, según voluntad política, iba y venía, ahora quieren que la letra indeleble de una ley los ampare. “El objetivo no es que nos den subsidios”, aclaró, “si no que podamos vender productos y no impuestos”, dijo en referencia a la alta carga tributaria.

Otra de las agendas que llevará es la minería como factor de crecimiento. Para esto lleva un número contundente para convencer a empresarios a impulsar el sector: los cuatro proyectos mineros de cobre de San Juan solos prometen una inversión de 140.000 millones de dólares.