¿Qué pasará en Boca? El mensaje de Riquelme para el hincha

En una rueda de prensa celebrada el pasado martes en La Bombonera, Juan Román Riquelme abordó diversos temas respecto a Boca. Uno de ellos, fue sobre la situación generada por la suspensión de las elecciones previstas para el próximo domingo 3 de diciembre en el “Xeneize”. El vicepresidente primero y aspirante a la presidencia del club expresó su esperanza para que se resuelva el conflicto, permitiendo así la realización del evento antes mencionado, donde se habían preparado carpas y otros elementos para el evento.

La suspensión de los comicios se produjo a raíz de una presentación realizada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, quienes buscan ocupar los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente. Ambos llevaron la solicitud a la Justicia, argumentando "irregularidades y anomalías en el padrón de socios". Riquelme, exídolo y enganche del equipo, compartió sus reflexiones sobre la situación en la conferencia de prensa, brindando algunas frases destacadas sobre la coyuntura.

“Estamos en el 2023. Desde el 2000, hace 23 años que nada me sorprende de esta gente. Nada de nada. A mi familia tampoco, a mi mamá tampoco. Hoy la María estaba contenta porque siempre dice lo mismo, a la vida venimos para algo, esto es lo que me tocó y lo disfruto mucho. Así que me pidió que no afloje y que gane las elecciones para que el hincha esté contento”, comenzó explicando Riquelme.

Las palabras de Riquelme sobre el futuro de Boca

Juan Román Riquelme hizo referencia al futuro de Boca Juniors y expresó: “Si sale de acá dejamos y perdemos la historia, esto no puede pasar, a esta gente no le interesa la historia del club. Si esta gente vuelve pasáremos a ser el primer club privado del mundo. Y eso no va a pasar porque ganaremos las elecciones el domingo si nos dejan votar. Siempre sueño con que tenemos que ser más de 57 mil y pasar el récord que tiene el Barcelona”.

Luego, concluyó: “Ojalá lo podamos superar, vamos a pasar un gran día y después de ganar las elecciones voy a intentar golpear la puerta de cada uno de los vecinos, ojalá me atienden y me dejen tomar mate con ellos, y le voy a preguntar si están de acuerdo en vender su casa, porque ellos son los dueños. Si todos me dicen que están de acuerdo, agrandaremos La Bombonera. Si uno de ellos me dice que no lo invitaremos a la cancha domingos y miércoles y haremos La Bombonera nueva en el mimo lugar donde está porque esa es nuestra historia, no podemos permitir que estos tres personajes nos quiten nuestro corazón llevando La Bombonera a la otra cuadra”.