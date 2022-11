¿Qué tan ilusionado está? La palabra de Lionel Messi, a días del Mundial de Qatar

Cuando restan nada más que once días para el debut de Argentina en el Mundial, Lionel Messi rompió el silencio. El capitán argentino no se guardó nada en la previa de la cita más importante del mundo. Como de costumbre, se mantuvo con un bajo perfil, aunque dando mucha ilusión a los fanáticos. En una entrevista con Olé, el "30" del París Saint-Germain analizó cómo viven estos días, tratando de dejar de lado la ansiedad y los nervios.

"En el primer Mundial yo era muy chico. Lo disfruté y al mismo tiempo tenía la inocencia y la bronca de querer jugar, de querer más. Por un lado, está bueno y por otro me perdí de disfrutar muchas cosas por el hecho de pensar en eso. Después, el Mundial 2014, donde nos fue muy bien, que fue una experiencia inolvidable, donde la disfruté muchísimo y donde me quedó más claro que nunca que lo principal y lo importante es que sea un grupo fuerte y unido. Que eso a la larga te lleva al objetivo importante", partió comentando Messi.

Publicidad

Luego, agregó: "Hoy por hoy siento muchas similitudes de este grupo con el de 2014 y todo ese proceso hasta el final del Mundial. Me parece muy parecido por ese lado, el grupo que se armó, la fortaleza grupal y mental creo que es importantísimo. Después creo que me quedó la enseñanza, donde empezar el Mundial bien y ganando el primer partido creo que es fundamental y te marca muchísimo para el resto del Mundial. Y no sé, después voy sacando cosas que fui aprendiendo".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Las esperanzas de Lionel Messi

"A nivel presión creo que nosotros tenemos que aislarnos de todo lo que vive la gente. Si bien nosotros tenemos una ilusión grande, también somos realistas y conscientes de que estamos pasando por un buen momento; al mismo tiempo tenemos que saber que es un Mundial, que es muy difícil. Donde todos los detalles suman, cualquier detalle al mismo tiempo te puede dejar afuera de un partido", resumió Lionel.

Por otro lado, "La Pulga" destacó: "Que en un partido puede pasar de todo. que no siempre se da la lógica; que tenemos que ir del primero al último partido de la misma manera. Es un grupo que siempre lo hace y sea cual sea el partido, lo juega con la misma intensidad y concentración y creo que eso es importantísimo. Y sabiendo que la vamos a ir a pelear pero que no vamos a ser campeones de entrada como pensamos los argentinos".

Paso a paso para cumplir el objetivo

"Pensar en octavos es un error, sino que se debe pensar en el primer partido. Empezar ganando, como te decía antes, es fundamental empezar con buen pie, sumar de a tres y creo que te da tranquilidad para lo siguiente. Hoy decimos puede ser tal y tal y después se da diferente. A nosotros también En el Mundial pasado antes de ir ya éramos primeros. Ya pasábamos a octavos, estábamos pensando en el cruce y al final se dio todo diferente. Y creo que en el Mundial siempre pasan cosas que uno no imagina, que a priori son raras. Y nosotros tenemos que pensar en el primer partido....", aportó Lionel Messi.

Publicidad

Para cerrar, comentó: "La verdad es que más allá de que es una estadística y un récord lindo que va a quedar si cumplimos el objetivo y pasamos a Italia (ostenta un récord de 37 partidos), nosotros tampoco pensamos en eso. Y seguro que las malas van a venir en algún momento, y las vamos a pasar. Este grupo está preparado para la mala. De hecho, hemos arrancado de una mala, este grupo se formó cuando perdimos con Brasil en semifinales de Copa América en 2019 y a partir de ahí se generó lo que se generó. Bueno, creo que vamos a estar preparados, ojalá no sean tan malas y sigamos adelante. Pero estamos bien como llegamos, sin pensar en el invicto".