Qué ves cuando me ves

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La temporada final de “Criminal Minds” por AXN, el estreno de la serie documental “The Movies” por HBO, el estreno de lo nuevo de “Grey's Anatomy” por Sony, la sexta entrega de la comedia “Grace and Frankie” por Netflix y lo nuevo de Jay Leno por History son algunas de las novedades de las diferentes pantallas.







==================================







“Criminal Minds” comienza a despedirse







La decimoquinta y última temporada de la serie policial “Criminal Minds”, que sigue los casos de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, estrena con un episodio doble el próximo lunes a las 23, por la señal AXN.



La temporada final tendrá 10 episodios y la participación de Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Matthew Gray Gubler, Paget Brewster, Aisha Tyler, Adam Rodriguez y Daniel Henney.







==================================







Las historias detrás de las películas que se volvieron clásicos







“The Movies”, serie documental producida por Tom Hanks y Gary Goetzman que revela la historias y anécdotas detrás de las películas que se convirtieron en grandes clásicos, llegará a la pantalla del canal premium HBO el martes a las 20.



Con entrevistas a las principales figuras de la industria, cada semana se repasará una década a partir de las películas que la definieron, comenzando con “The 2000s To Today”, con éxitos como “Harry Potter”, “El señor de los anillos” y “Moulin Rouge”.







==================================







La inoxidable “Grey's Anatomy” estrena la temporada 16







La 16ta. temporada de “Grey's Anatomy”, que sigue las historias profesionales y personales de un grupo de médicos de un ficticio hospital de alta complejidad de la ciudad estadounidense de Seattle, estrenará martes que viene a las 22 por Sony.



En la nueva entrega, Meredith (Ellen Pompeo), Richard (James Pickens Jr.) y Alex (Justin Chambers) deben lidiar con las consecuencias de haber sido despedidos luego de haber quedado involucrados en un fraude de seguros.







==================================







Jane Fonda y Lily Tomlin vuelven con “Grace and Frankie”







La sexta temporada de “Grace and Frankie”, la serie de comedia protagonizada por las veteranas Jane Fonda y Lily Tomlin que sigue a dos mujeres que no son amigas pero que se unen luego de enterarse de que sus esposos las dejaron para estar juntos, estará disponible el miércoles próximo en la plataforma de Netflix.



Compuesta por 13 episodios de media hora y con una séptima temporada ya confirmada, “Grace and Frankie” se sigue reinventando y regresa con la promesa de ser más graciosa y filosa que nunca.







==================================







La leyenda de la comedia estadounidense Jay Leno vuelve con su pasión por los autos







La quinta temporada de “El garaje de Jay Leno”, en la que el legendario comediante y presentador de “The Tonight Show” une su pasión por los autos con sus dotes para la entrevista, podrá verse desde el viernes 17 a las 20.10 por History.



En esta nueva entrega compuesta por ocho episodios, Leno subirá al asiento de copiloto a invitados especiales como John Travolta, Martha Stewart, Tim Allen y Jim Jeffries, entre otras figuras de la industria del cine y la TV de Estados Unidos.